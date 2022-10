Umbria, Piccolotti (Alleanza Verdi Sinistra) eletta alla Camera

Elisabetta Piccolotti, già portavoce dei Giovani comunisti di Rifondazione comunista e oggi coordinatrice della segreteria nazionale di Sinistra Italiana, moglie del leader di Si, Nicola Fratoianni, è “da sempre impegnata politicamente a sinistra – sottolinea la nota – sia in Umbria che a livello nazionale. Per la sinistra e per l’Umbria è davvero una buona notizia”.