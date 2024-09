Umbria Forum presenta la programmazione autunnale ed invernale: un viaggio tra musica e teatro

Dopo il successo delle iniziative di primavera, e la breve pausa estiva, Umbria Forum continua a confermarsi come un polo di eccellenza per eventi culturali. Grazie al pubblico, che ha dimostrato grande apprezzamento per le manifestazioni finora proposte, la programmazione prosegue con una linea di alta qualità, con l’obiettivo di consolidare il ruolo di Umbria Forum come punto di riferimento nel panorama culturale regionale.

La programmazione autunnale e invernale di Umbria Forum promette di offrire spettacoli capaci di attrarre un pubblico eterogeneo e di far vivere momenti indimenticabili. Ecco i principali appuntamenti:

19 ottobre 2024: 70’s Rock Celebration

L’evento del 19 ottobre, “70’s Rock Celebration,” è una straordinaria celebrazione musicale che riporterà il pubblico ai fasti degli anni ’70, l’epoca d’oro del rock. L’associazione culturale Musicateatro 1971, nata a Terni con l’obiettivo di creare spettacoli che fondono musica, teatro e danza, presenterà un racconto musicale unico, accompagnato da narrazioni teatrali e coreografie di danza contemporanea. Questo spettacolo sarà un tributo ai giganti del rock che hanno segnato un’epoca: Pink Floyd, Genesis, Led Zeppelin, Deep Purple, PFM, David Bowie, e molti altri. La performance sarà arricchita dalla partecipazione di due grandi artisti ternani, Stefano de Majo per la narrazione e Romana Sciarretta per le coreografie, portando sul palco tutta la magia di un’epoca indimenticabile.

Prevendite su:

www.liveticket.it

8 novembre 2024: Ranieri Tour, Tutti i sogni ancora in volo

Massimo Ranieri, una delle voci più amate della musica italiana, torna in scena con uno spettacolo che promette di emozionare e stupire. “Tutti i sogni ancora in volo” è un viaggio attraverso la sua straordinaria carriera, un intreccio di canto, recitazione e storie inedite. Terni è l’unica tappa del tour in Umbria. Con oltre 800 repliche del suo precedente spettacolo “Sogno e son desto,” Ranieri si ripresenta al pubblico con un repertorio che spazia dai suoi grandi successi ai brani più recenti, inclusi quelli scritti da autori del calibro di Ivano Fossati, Bruno Lauzi e Giuliano Sangiorgi. La scenografia rinnovata e l’accompagnamento di una band di talentuosi musicisti faranno da cornice a una serata in cui la musica italiana d’autore sarà protagonista assoluta.

Prevendite su:

www.vivaticket.com

14 novembre 2024: Mare Fuori Il Musical

“Mare Fuori Il Musical” approda al PalaTerni, ospitato da Umbria Forum portando sul palco la magia e l’intensità della popolare serie televisiva. Diretto da Alessandro Siani, questo spettacolo teatrale è una rappresentazione potente e commovente della vita all’interno di un istituto di detenzione minorile, dove amori impossibili e conflitti familiari si intrecciano in una narrazione avvincente. Con un cast di giovani attori di talento, musiche di Adriano Pennino e coreografie firmate dai fratelli Sacchetta, il musical esplora temi come la redenzione, la scoperta di sé e la lotta per la libertà. La produzione, curata da Best Live, organizzata da: Anni 60 produzioni, One xCent e Vivas! Studiolab International, è destinata a replicare il successo delle passate edizioni, confermando “Mare Fuori” come uno degli spettacoli più coinvolgenti e toccanti del panorama teatrale italiano.

Prevendite su:

www.vivaticket.com

www.ticketone.it

6 dicembre 2024: Shine! Pink Floyd Moon

Il 6 dicembre, Umbria Forum trasformerà il Pala Terni in un palcoscenico di suoni e movimenti per ospitare “Shine! Pink Floyd Moon,” un’opera rock di straordinaria potenza emotiva. Questo spettacolo, fortemente voluto dal celebre coreografo Micha van Hoecke, fonde la musica dei Pink Floyd con la danza, creando un connubio perfetto tra rock e arte performativa. I Pink Floyd Legend, considerati tra i migliori interpreti della musica della leggendaria band inglese, eseguiranno dal vivo i brani che hanno segnato intere generazioni, accompagnati dai talentuosi ballerini della Compagnia Daniele Cipriani. Con Raffaele Paganini già Étoile del Teatro dell’Opera di Roma, nel ruolo di Syd Barrett, l’opera esplorerà i temi della follia, della giovinezza perduta e della speranza, offrendo al pubblico un’esperienza multisensoriale indimenticabile.

Prevendite su:

www.vivaticket.com

20 dicembre 2024: We All Love Ennio Morricone

Il 20 dicembre, Umbria Forum renderà omaggio a uno dei più grandi compositori del nostro tempo, Ennio Morricone, con una serata intitolata “We All Love Ennio Morricone.” Questo evento è molto più di un semplice tributo; è un viaggio emozionale attraverso le colonne sonore che hanno segnato la storia del cinema e della musica. Luigi Caiola, storico manager del Maestro, guiderà il pubblico in un racconto che intreccia aneddoti personali con le esecuzioni dal vivo delle sue opere più iconiche. Le esecuzioni saranno affidate all’orchestra ViVas! Terni diretta dal Maestro Marco Gatti, composta da 28 giovani e talentuosi musicisti, tutti umbri, provenienti dal workshop appositamente organizzato per questo spettacolo in collaborazione con il Conservatorio Giulio Briccialdi di Terni, affiancati da otto musicisti storici dell’orchestra di Morricone. Verranno eseguiti i grandi successi come: C’era una Volta il West; Il Buono, il Brutto, il Cattivo; Giù la Testa; L’estasi dell’Oro; Mission; C’era una Vola in America, Nuovo Cinema Paradiso, Metti una sera a Cena, Malena, Se Telefonando, solo per citarne alcuni.

Prevendite su:

www.vivaticket.com

www.ticketone.it

23 dicembre 2024: A Christmas Carol Musical

Il classico natalizio di Charles Dickens, “A Christmas Carol,” torna a vivere sul palco del PalaTerni il 23 dicembre in un musical che ha già conquistato il cuore di migliaia di spettatori in tutta Italia. Scritto e diretto da Melina Pellicano, con musiche originali di Stefano Lori e Marco Caselle, questo spettacolo racconta la trasformazione del vecchio Scrooge, un avaro che grazie alla visita di tre spiriti natalizi riscopre il valore dell’amore e della generosità. Con un cast di 20 artisti, effetti speciali sorprendenti, e scenografie imponenti, lo spettacolo trasporterà il pubblico in un viaggio emozionante attraverso la Londra vittoriana, offrendo un’esperienza teatrale indimenticabile che saprà incantare sia adulti che bambini.

Prevendite su:

www.vivaticket.com

19 gennaio 2025: I Tre Moschettieri – Opera Pop

Il 2025 inizia con un evento spettacolare: “I Tre Moschettieri – Opera Pop,” un’interpretazione moderna del classico di Alexandre Dumas che unisce musica, prosa e danza. Diretto da Giuliano Peparini, lo spettacolo vede protagonisti Gio’ Di Tonno, Vittorio Matteucci e Graziano Galatone nei panni dei leggendari Athos, Porthos e Aramis. Con coreografie di Veronica Peparini e Andreas Muller e musiche originali, “I Tre Moschettieri” esplora i temi dell’onore, dell’amicizia e dell’amore in una narrazione avvincente e dinamica. Lo spettacolo, che fa parte di una tournée nazionale, offrirà al pubblico una riflessione profonda sui confini tra bene e male, arricchendo la storia con un tocco contemporaneo che la rende ancora più rilevante e affascinante.

Prevendite su:

www.ticketone.it

Focus sullo sport: nuovi obiettivi e grandi eventi in arrivo

Umbria Forum sta intensificando gli sforzi per organizzare eventi sportivi di rilievo. Con le recenti acquisizioni delle omologazioni per pallavolo, pallacanestro e calcio a cinque del PalaTerni, sono in corso trattative con esperti nella gestione di grandi eventi sportivi in Italia. L’obiettivo è promuovere il PalaTerni come una delle sedi più ambite dalle federazioni CONI di sport indoor. A conferma dell’importanza data a questa iniziativa, è stata presentata la candidatura ufficiale alla Federazione Italiana Pallacanestro e alla Lega Nazionale Pallacanestro per ospitare manifestazioni di livello internazionale.

Info e prevendite

Nei siti: www.vivaticket.com, www.ticketone.it, www.liveticket.it, www.ticketitalia.com

Il botteghino di Umbria Forum dal 16 settembre è aperto nei seguenti orari: 10:00 -13:00, 14.30 – 16.30 tutti i giorni dal lunedì al giovedì.

Per informazioni sugli spettacoli in programma:

📞+39 333 5327185

📩boxoffice@umbriaforum.it

E’ possibile effettuare l’acquisto esclusivamente tramite pagamento elettronico.

Visita la pagina dedicata alla biglietteria sul nostro sito: https://www.umbriaforum.it/biglietteria/