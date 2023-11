Premi a imprese virtuose in ambito di export. Sarà presentata la ricerca Ice sulle potenzialità dell’export regionale. L’evento a Perugia venerdì 24 novembre alle 16 all’ex Borsa Merci in via Mazzini

Illustrare gli esiti della ricerca che Ice, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, ha condotto, insieme alla Fondazione Manlio Masi, rispetto alle potenzialità geografiche e settoriali dell’export umbro e creare un momento di attenzione, a livello regionale, sull’export e sulle imprese umbre che contribuiscono attraverso la loro operatività internazionale a creare sviluppo, occupazione e a diffondere positivamente l’immagine dell’Umbria all’estero. Sarà questo il cuore dell’iniziativa Umbria Export Ambassador 2023, che si terrà venerdì 24 novembre a Perugia, nella sala conferenze ‘G. Alessi’, ex Borsa Merci in via Mazzini, alle 16, organizzata da Regione Umbria, Sviluppumbria, Camera di commercio dell’Umbria, insieme a Enterprise Europe network e Reo (Regional export observatory) Umbria. Un’occasione anche assegnare i premi Export Umbria Ambassador 2023 alle imprese che, tra quelle che hanno risposto alla manifestazione d’interesse, si sono meglio distinte nel valorizzare l’Umbria nel mondo rispetto alle quattro categorie di appartenenza: Export Player, Export Beginner, PMI Innovative – Start up ed ESG e social impact.

Ad aprire i lavori dell’incontro, introdotto e moderato dalla giornalista Rai Maria Soave, saranno i saluti istituzionali di Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria. Seguirà un panel introduttivo sul tema ‘L’importanza dell’Export quale fattore di traino dell’economia regionale’ a cui parteciperanno Giorgio Mencaroni, presidente Camera di Commercio dell’Umbria, Michele Fioroni, assessore allo sviluppo economico della Regione Umbria,e Michela Sciurpa, amministratore unico di Sviluppumbria SpA. A seguire, Maurizio Forte, direttore centrale per i settori dell’Export di Agenzia Ice, illustrerà ‘Le opportunità nei mercati internazionali per le PMI umbre’, Enrico Maravasi, senior analyst Fondazione Manlio Masi (ICE) e docente dell’Università Roma Tre, con l’intervento ‘Settori e mercati di potenziale espansione per l’export della regione Umbria’, presenterà i risultati del rapporto 2023 dedicato da Agenzia Ice e Fondazione Manlio Masi all’export regionale. Infine, Lorenzo Zurino, presidente del Forum italiano dell’Export e Ceo The One Company, discuterà ‘Le potenzialità e sfide del mercato Usa per i settori d’eccellenza del Made in Italy’.

Alla conclusione del dibattito si procederà a invitare sul podio le imprese selezionate per ogni categoria. L’evento si concluderà con la proclamazione dei vincitori e i ringraziamenti a tutte le aziende partecipanti.