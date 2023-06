“U-flow Umbria – fiumi lago on water” presentato agli arconi

Il progetto di promozione del territorio in partnership con 15 comuni dell’Umbria

È stato presentato nel corso di una conferenza stampa, svoltasi giovedì 1° giugno presso la sala Gotica della biblioteca degli Arconi “U-FLOW | Umbria – Fiumi Lago On Water”, il nuovo progetto che vede impegnato il Comune di Perugia in partnership con i Comuni di Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegaro, Tuoro, Lisciano Niccone, Bastia, Corciano, Piegaro, Umbertide, Pietralunga e Monte Santa Maria Tiberina, per la promozione del territorio umbro grazie alla costruzione di un’offerta di turismo outdoor esperienziale in grado di valorizzare il patrimonio storico, artistico e ambientale, le ricchezze culturali e le produzioni di eccellenza.

All’iniziativa hanno collaborato ConfCommercio grazie a cui sarà possibile per i partecipanti accedere a una rete di luoghi consigliati lungo i percorsi per mangiare, dormire oppure per sostare per visite culturali o enogastronomiche e l’associazione Il Perugino running club per la costruzione dei percorsi ciclo-pedonali.

Presenti all’incontro Andrea Romizi, Sindaco di Perugia, Gabriele Giottoli, Assessore al Turismo del Comune di Perugia; Francesco Mangano assessore al turismo di Corciano, Gianluca Moscioni sindaco di Lisciano Niccone, Thomas Fabilli vice sindaco di Tuoro, Filiberto Franchi assessore allo sport di Bastia. Presenti anche Luca e Chiara Brustenghi dell’Asd Il Perugino Running club e Rolando Fioriti di Confcommercio.

IL PROGETTO

Il progetto UFLOW finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione tramite il bando della Regione Umbria “UMBRIAPERTA: Avviso per il sostegno alla costruzione di prodotti turistici territoriali”, è incentrato sul tema delle acque di cui il territorio dell’Umbria è ricco. Seguendo le acque, elemento di unione di territori geograficamente diversi, sono stati sviluppati tre itinerari circolari che toccano tutti i Comuni dell’aggregazione: il primo si sviluppa intorno al lago Trasimeno; il secondo percorre i dintorni di Perugia e l’area nord del Tevere; il terzo esplora la Valle Umbra.

Partendo dal lago Trasimeno passando per l’Acquedotto di Montepacciano e toccando la Fontana Maggiore, il Tevere con la rete dei suoi affluenti, l’acqua, fonte di vita per gli straordinari paesaggi circostanti le città, guida i visitatori alla scoperta delle loro ricchezze in termini di esperienze da vivere per un’offerta turistica di straordinario valore.

Intorno a questi tre nuovi itinerari verranno proposti degli eventi/esperienze en plein air a partire dal mese di giugno 2023.

Gli itinerari proposti saranno promossi attraverso eventi di lancio in bici, in programma nel mese di giugno e settembre, ai quali potranno iscriversi associazioni ciclistiche, singoli e famiglie. I circuiti sono infatti percorribili anche in bicicletta per tutti gli appassionati e per i cicloturisti che sempre di più scelgono la nostra regione per trascorrere le loro vacanze.

Grazie al lavoro svolto dai comuni della cordata, gli itinerari, impreziositi da una ricca offerta culturale ed enogastronomica, potranno promuovere nel tempo il nostro territorio e le sue bellezze.

DICHIARAZIONI

L’Assessore al turismo Gabriele Giottoli ha spiegato che si tratta di un progetto che vede la luce dopo un lungo percorso iniziato circa 2 anni e che ha richiesto un po’ di tempo per concretizzarsi in considerazione del coinvolgimento di ben 16 comuni.

L’obiettivo principale è quello di fare di Perugia un centro propulsivo di una progettualità finalizzata alla valorizzazione di tutta la Regione Umbria, in una declinazione che coinvolge i centri storici, le zone periferiche e le aree rurali in uno spirito di collaborazione con i comuni più piccoli.

Si tratta di un’iniziativa peraltro che va in continuità con altri progetti di collaborazione sviluppati dal Comune di Perugia nel recente passato anche se, in parte con enti diversi; una sorta di patto di collaborazione per lo sviluppo economico e la valorizzazione del turismo realizzato con l’obiettivo di cambiare l’approccio nei confronti dei visitatori fornendo nuovi servizi e risposte sempre più puntuali.

L’assessore Giottoli ha spiegato che nel progetto U-Flow è posto al centro il tema dei flussi ciclo-turistici, in forte crescita; la novità è che rispetto al passato ben 16 Comuni, dai più grandi a quelli più piccoli, si uniscono per proporre un’unica iniziativa ed itinerari che si snodano tra i borghi e le località più belle della regione.

“Finalmente l’Umbria inizia ad essere una regione che sta conquistando una sua “dignità turistica”, intercettando flussi che vanno ad di là del mero turismo religioso o in occasione dei grandi eventi. Oggi l’Umbria è finalmente in grado di dare delle opportunità e delle risposte vere alle esigenze dei visitatori, proponendo un’offerta per tutto il corso dell’anno”.

I rappresentanti dei Comuni presenti hanno segnalato l’importanza del progetto che consentirà di valorizzare tanti territori, incentivando i flussi turistici. Particolarmente apprezzata da tutti la collaborazione tra Enti che ha consentito di creare una rete tra amministrazioni comunali per il bene comune.

Tutti, infine, hanno auspicato che il progetto, alla prima edizione, possa ampliarsi ulteriormente nel tempo.

Fioriti (ConfCommercio) e Brustenghi (Il perugino running club) hanno parlato di esperienza moderna che associa alla vacanza l’amore per lo sport e che consentirà ai turisti di toccare alcuni dei borghi più belli dell’Umbria immergendosi nella natura, nell’arte e nella storia.

GLI EVENTI LANCIO DEI PERCORSI

1)Il primo percorso (9-11 giugno) proposto “Blue Wave” (con partenza da Tuoro) si snoderà lungo i comuni e località dell’area del Trasimeno: Passignano, Lisciano Niccone, Tuoro, Castel Rigone, Castiglione del Lago, Magione, Paciano, Panicale, Città della Pieve e Piegaro.

2) Il secondo percorso “Green Wave” (16-18 giugno con partenza da Perugia) toccherà i Comuni di Perugia, Corciano, Umbertide, Montone, Pietralunga, Città di Castello, Monte Santa Maria Tiberina.

3) Il terzo percorso “Yellow wave” (29-30 settembre e 1 ottobre con partenza da Bastia Umbra) toccherà i Comuni e frazioni di Bastia, Assisi, Spello, Foligno, Montefalco, Cannara e Collemancio

INFO ED ISCRIZIONI

Per informazioni ed iscrizioni: SEMPRE SUI PEDALI (Vladimiro Volpi)

email: sempresuipedali@gmail.com

Tel: 39 348 8867 031

Oppure consulta il sito: https://uflow.it/