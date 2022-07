Tutto pronto per Spello Brick

Protagonisti assoluti i “mattoncini” Lego

Conto alla rovescia per “Spello Brick” la due giorni evento che è in programma nella Colonia Julia il 9 e il 10 luglio in piazza della Repubblica e che vede come protagonisti i famosi “mattoncini” colorati conosciuti in tutto il mondo: I Lego®.

Al taglio del nastro, previsto il 9 luglio alle ore 18, interverranno Federico Cenci dell’Associazione Avanti Tutta e Andrea Paris, il prestiggiAttore che, per l’occasione, porterà un modellino Lego che ha realizzato lui stesso e che rappresenta la sua famiglia. Dalle ore 21.30 di sabato 9, ci sarà l’esibizione per le vie del centro storico di Spello del Gruppo Sbandieratori e Musici di Foligno, campioni italiani.

“La Fondazione Avanti tutta – ha spiegato Federico Cenci -è lietissima di partecipare a questa iniziativa promossa dagli Amici di Spello, legata alla passione per il mondo delle costruzioni Lego. Tale contesto dà la possibilità di esprimere le energie positive del gioco, che risultano presenti in ciascun bambino e anche tra gli adulti. È con questa energia che la Fondazione si vuole coinvolgere in questa magica dimensione del Mondo Lego. Ringrazio l’amico Gianluca Insinga, presidente dell’Associazione per la disponibilità al nostro coinvolgimento”.

Spello BricK, che ricordiamo ha avuto anche il patrocinio dell’Assemblea Legislativa Regionale, presenterà: 200 mq di esposizione di opere realizzate con mattoncini LEGO® ad opera di Marche Brick; 200 mq di mostra fotografica “Fotografia costruttiva” ad opera di Recognized e 500 mq di area giochi e laboratori a cura di “Sleghiamo la fantasia” .

Nell’Area laboratorio in piazza della Repubblica ci sarà: il Laboratorio Duplo, Laboratorio Cuori, Laboratorio Pesci e Laboratorio Boardgame.

Sempre in piazza della Repubblica verrà allestito il mercatino mentre nella Sala Editto del Palazzo Comunale si potrà trovare l’esposizione di modelli del gruppo MarcheBrick e anche l’area “Concorso piccoli costruttori” riservato alle categorie under 9 e categorie 9—15: sono oltre una cinquantina i partecipanti che hanno aderito a tale iniziativa.

Nella Sala Petrucci, sempre a Palazzo comunale, verrà allestita la mostra fotografica con scatti sia in still-life in ambienti reali tutti rigorosamente a tema Lego. Inoltre presente anche un’area fotografica per far provare a grandi e bambini a fare qualche scatto per poi condividerlo nella Community.