Turismo accessibile: la Regione Umbria investe sull’inclusione

(aun) – Perugia 13 feb. 025 – “Umbria sorprendente: cultura per tutti nel cuore verde d’Italia”, è il progetto strategico approvato dalla Giunta regionale su iniziativa dell’assessore al Turismo, Simona Meloni, per il miglioramento dei servizi turistici e la valorizzazione delle bellezze del territorio umbro per persone con disabilità.

Con questa iniziativa la Regione Umbria compie un passo concreto verso l’inclusione e l’accessibilità turistica, approvando la partecipazione all’avviso del Ministero per le disabilità che assegna risorse per il finanziamento di progetti destinati al turismo accessibile. Con uno stanziamento di oltre 1,5 milioni di e euro l’Umbria si conferma tra le regioni più attive nella promozione di un turismo aperto a tutti.

Sull’importanza del progetto, l’Assessore regionale, Simona Meloni, ha dichiarato: “L’Umbria vuole essere una terra accogliente e inclusiva, in grado di offrire a tutti i cittadini e ai visitatori un’esperienza turistica senza barriere. Con il progetto ‘Umbria sorprendente’ intendiamo rafforzare il nostro impegno per un turismo accessibile e sostenibile, valorizzando le nostre eccellenze culturali e naturali con un approccio innovativo e inclusivo. Il nostro obiettivo è garantire pari opportunità di fruizione e integrazione per le persone con disabilità, sviluppando servizi di alta qualità e promuovendo l’inserimento lavorativo nel settore turistico.”

L’iniziativa prevede una serie di azioni fondamentali per l’accessibilità e l’inclusione turistica, tra cui: potenziamento dell’accessibilità dei servizi turistici, con l’eliminazione delle barriere architettoniche e l’adeguamento delle infrastrutture; qualificazione dell’accoglienza, attraverso corsi di formazione per operatori turistici e personale alberghiero, mirati a garantire una piena inclusione delle persone con disabilità; sicurezza e integrazione dei servizi sanitari, per migliorare l’esperienza di viaggio; comunicazione e promozione, con la realizzazione di strumenti digitali accessibili e campagne informative dedicate; sperimentazioni per l’inclusione lavorativa, con l’attivazione di tirocini per persone con disabilità nel settore turistico, promuovendo opportunità di inserimento professionale.

La realizzazione del progetto vedrà il coinvolgimento di importanti partner istituzionali e del terzo settore, tra cui Sviluppumbria S.p.A., ANCI Umbria e l’Associazione Felcos Umbria, con cui verrà sottoscritto un Protocollo d’Intesa per l’attuazione delle iniziative.

L’iniziativa coinvolgerà diversi partner strategici, tra cui Sviluppumbria, ANCI Umbria e Felcos Umbria, con cui verrà sottoscritto un protocollo d’intesa per garantire un’azione coordinata ed efficace su tutto il territorio. Inoltre, la delibera prevede l’estensione delle misure di accessibilità anche ad altre aree del territorio.

Con questa misura, l’Umbria conferma il suo impegno per un turismo accessibile, che valorizzi il territorio creando un sistema di accoglienza realmente inclusivo e sostenibile, con investimenti che, a fine percorso, permetteranno interventi dall’ammontare complessivo di oltre 5 milioni di euro.