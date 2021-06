A Città della Pieve la lotta alle zanzare è biologica al 100%. Prevenzione e interventi con prodotti completamente innocui per uomo e ambiente

L’Amministrazione Comunale ha infatti scelto di impostare un’azione focalizzata sulla prevenzione e su interventi larvicidi basati sull’uso di prodotti completamente biologici, efficaci esclusivamente sul bersaglio e totalmente innocui per l’uomo, per gli animali, non inquinanti per l’ambiente e privi di effetti negativi sulle api, farfalle ed altri insetti utili.

Per promuovere una corretta prevenzione, il Sindaco ha emanato l’Ordinanza n. 12 dello scorso marzo, in vigore dal 1° aprile al 31 ottobre 2021, che indica i comportamenti che devono essere adottati dalla cittadinanza al fine di evitare la diffusione della zanzara tigre (Aedes albopictus) e della zanzara comune (Culex pipiens).

L’Ordinanza ha validità sino al 31 ottobre 2021.

Previsti quattro interventi nel capoluogo e nelle frazioni. Il secondo è stato effettuato a metà giugno. I prossimi sono programmati per il 10 luglio e il 6 settembre.

Per informazioni o chiarimenti gli Uffici competenti e gli Amministratori restano a disposizione.