Tre aziende tessili umbre insieme per produrre mascherine destinate alla collettività. Si tratta di Badiali Cashmere (Foligno), Roscini Atelier-Pattern (Spello) e Confezioni Gap (Città di Castello)

Mettendo a frutto la propria esperienza nel campo della moda, tre aziende tessili umbre si sono messe al lavoro per produrre mascherine da destinare a farmacie, commercianti e clienti. Si tratta di Badiali Cashmere (Foligno), Roscini Atelier-Pattern (Spello) e Confezioni Gap (Città di Castello), che hanno deciso di rispondere in maniera sinergica all’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus. Le tre aziende fanno parte della Sezione Tessile-Abbigliamento di Confindustria Umbria e hanno già avviato la produzione delle mascherine, che saranno consegnate già dalla prossima settimana.

“Si tratta – sottolinea Leonardo Mazzocchio, amministratore delegato di Badiali Cashmere – di mascherine filtranti a scopo precauzionale ad uso della collettività che, come previsto dal decreto “Cura Italia”, vengono prodotte in deroga alle normative vigenti. Non si tratta quindi né di dispositivi medici né di dispositivi di protezione individuale”.

Il piano di azione è ben strutturato: Confezioni Gap, azienda specializzata nella progettazione di prototipi campioni e nella produzione di camicie uomo e donna per brand del lusso italiani e esteri, realizzerà insieme a Roscini Atelier-Pattern, specializzata nelle fasi modellistiche prototipali e produttive di capi di qualità, due diversi tipi di mascherine in cotone, utilizzando i materiali già disponibili nei propri stabilimenti. Mentre Badiali Cashmere, brand del cashmere made in Italy, si occuperà della parte commerciale.