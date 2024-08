Trasiremando: edizione non ufficiale sulle acque del Trasimeno per “mantenere viva la tradizione”

In attesa del prossimo anno quando, è stato annunciato, l’evento tornerà in forma ufficiale. Cristian Bottausci e Luca Briziarelli: risposta sorprendente con partecipanti di tutte le età

“La Trasiremando è un appuntamento fisso del Ferragosto passignanese e di tutto il comprensorio, capace di animare la giornata di residenti e turisti, ma anche di richiamare appassionati da tutta Italia, per questo non potevamo permettere che la tradizione si interrompesse”. Così, in una nota, Cristian Bottausci, presidente del Trasimeno Sup ASD e Luca Briziarelli, tra gli ideatori della manifestazione nata nel 2012 e tra gli organizzatori delle prime edizioni. “Per non deludere le aspettative di tanti sostenitori, visto l’annullamento ufficiale dell’edizione di quest’anno – proseguono Bottausci e Briziarelli –, abbiamo deciso di dare comunque appuntamento a quanti avessero voluto ritrovarsi a Ferragosto sulle acque del Trasimeno proponendo due percorsi ridotti, fino all’Isola Minore o intorno all’Isola Maggiore. Lo abbiamo fatto anche per mantenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica sulla grave crisi idrica del Trasimeno che rischia di compromettere in maniera irreparabile il delicato ecosistema del lago, un ambiente unico al mondo che rappresenta non solo un patrimonio inestimabile, ma anche il volano per un turismo responsabile e sostenibile così come dimostrato da manifestazioni come questa. La risposta è stata sorprendente: oltre venti equipaggi senza nessun tipo di pubblicità ufficiale con partecipanti di tutte le età: il più piccolo di 9 anni e il più anziano di 65”.

“La Trasiremando – fanno sapere Bottausci e Briziarelli –, iniziativa unica nel suo genere, è nata nel 2012 come raduno non competitivo per imbarcazioni a remi di qualsiasi tipo e dimensione e nel corso degli anni ha fatto registrare un interesse e una partecipazione crescente. L’organizzazione negli anni è stata curata egregiamente dalla ASD Centro Rematori di Passignano che, quest’anno, dopo un periodo di incertezza di diversi mesi, ha comunicato di non essere in grado di predisporre la manifestazione. Già ad aprile, appena saputo delle difficoltà, ci siamo messi a disposizione dell’associazione e dell’amministrazione comunale per assicurare lo svolgimento dell’evento. Nonostante l’impegno del Sindaco Pasquali, che ha anche convocato due riunioni in Comune per provare a trovare una soluzione, non è stato possibile garantire la realizzazione dell’edizione ufficiale del 2024 per l’indisponibilità dell’associazione Rematori”. “Per il prossimo anno – concludono Cristian Bottausci e Luca Briziarelli – la Trasiremando si svolgerà in forma ufficiale e tornerà a coinvolgere anche gli altri comuni del Lago, così come avvenuto nelle precedenti edizioni. Un ringraziamento particolare ad Alex Revelli Sorini che, anche quest’anno, si è messo a disposizione come speaker ufficiale con la passione e la professionalità di sempre”.