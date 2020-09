Tornano le domeniche “CittàSlow”a Monte Castello di Vibio. Tante iniziative con il centro storico invaso da auto d’epoca

In tutta Italia, in particolare nel cuore di Monte Castello di Vibio, il 27 settembre ‘20 si celebrerà la #GiornataNazionaledelVeicolodepoca, con il Patrocinio della Presidenza della Repubblica. Questa giornata è il riconoscimento ufficiale della funzione dell’ASI che è quella di diffondere la passione, cultura e memoria storica nel settore della auto d’epoca. Le vecchie signore resteranno esposte nel centro storico del paese. Ma non finisce qui perché il 27 settembre sarà una domenica “CittàSlow” con tante iniziative. Nel pomeriggio nei giardini pubblici alle ore 15,30 si terrà “Giocando un po’ slow e un po fast”; tutti i bambini con bici, monopattino o skatebord potranno giocare in allegria. Sempre alle 15,30 letture animate per bambini e in Piazza Vittorio Emanuele mostra di pittura con Lucy Mcgillis. Nella giornata visite guidate al Teatro della Concordia.