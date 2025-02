Todi, scovate altre 4 strutture turistiche abusive

Quattro altre strutture turistiche abusive individuate nel territorio tuderte grazie a controlli congiunti della Guardia di Finanza di Todi e della Polizia Locale guidata dal Maggiore Giuseppe Padricelli.

Sono state elevate sanzioni per 18 mila euro, facendo scattare ulteriori accertamenti circa il corretto adempimento degli obblighi fiscali, mentre la Polizia ha provveduto alla comunicazione alla Questura e agli uffici Tributi e Suape per i dovuti riscontri circa il paamento della TARI e altre imposte di competenza.

L’accertamento delle violazioni è il frutto del lavoro sinergico portato avanti in queste ultime settimane da Guardia di Finanza e Polizia Locale, all’insegna dell’ottimizzazione dei controlli in materia.

Todi si segnala in tal senso un caso virtuoso sia a livello regionale che nazionale, come apprezzato e segnalato nei giorni scorsi anche dalle associazioni di categoria, con un’attività di contrasto all’abusivismo turistico che ha portato nel complesso finora a 55 sanzioni a cura della Gdf e della Polizia Locale.

La novità di questa ultima operazione è consistita in sopralluoghi congiunti, con un incrocio di dati che consente un ulteriore efficientamento delle verifiche che proseguiranno e si intensificheranno in vista dell’avvio della stagione turistica.

Diverse decine gli esercizi, tra affittacamere, B&B e case vacanze, che sono stati già individuati come “casi sospetti” e che riceveranno a breve la visita di Guardia di Finanza e Polizia Locale.

“Essere diventati un caso nazionale per il contrasto all’abusivismo e all’evasione fiscale è per Todi un motivo di orgoglio e una ulteriore garanzia sul livello di accoglienza che i visitatori trovano nel nostro territorio”,

è il commento del Sindaco Antonino Ruggiano nel congratularsi con Guardia di Finanza e Polizia Locale.