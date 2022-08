Todi Festival, anteprima nazionale di “In fedeltà”

Todi Festival 2022 prosegue all’insegna della contaminazione tra generi. Domani sera alle ore 21 presso il Teatro Comunale sarà la volta dell’anteprima nazionale di In fedeltà del pluripremiato Rob Drummond, con la regia di Roberto Rustioni e la performance di Loris Fabiani. Un game-show dal tocco leggero in cui Fabiani inviterà due persone single del pubblico, che non si conoscono tra loro, a costruire sul palco un primo appuntamento. Con leggerezza, partendo dalla biografia di Darwin e dalle sue teorie scientifiche, fino ad arrivare ai siti d’incontro web, l’autore, attraverso la continua interazione con gli spettatori, si interroga sull’amore.

Per l’attesa rassegna Todi Off, alle ore 18 presso il Teatro Nido dell’Aquila, andrà in scena Don Giovanni, da Mozart e Da Ponte a I Tre Barba, con Lorenzo De Liberato, Alessio Esposito e Lorenzo Garufo, regia di Lorenzo De Liberato. La lirica irriverente de I Tre Barba viene presentata per far scoprire opere che ai giorni nostri sono per lo più sconosciute. In questo divertente e scanzonato allestimento, Don Giovanni è un cialtrone, goffo e fanfarone, che vorrebbe apparire come l’infallibile seduttore che si vanta di essere, ma non sempre ci riesce.

Spazio, domani, anche alla musica. Alle ore 18.00, presso il Chiostro di San Fortunato si terrà infatti il Concerto del Collegium Tiberinum, Giovani bacchette, nell’ambito della XXVI edizione del Corso di Avviamento alla Direzione d’Orchestra tenuto dal maestro Fabrizio Dorsi.

Protagonista anche l’arte contemporanea in collaborazione, rispettivamente, con Todi Open Doors e UNU unonell’unico. Giunta alla quarta edizione, Todi Open Doors è la mostra diffusa negli androni dei prestigiosi palazzi del centro storico tuderte. Promossa da Art Out vede quest’anno come curatori Martina Cavallarin e Antonio Caruso, Emidio De Albentiis e Margaret Sgarra. I luoghi e gli artisti coinvolti sono consultabili sul sito www.todifestival.it. UNU unonell’unico, propone invece, presso il proprio spazio, l’esposizione di Tommaso Tastini “Io il titolo non l’ho ancora pensato”. Originario di Foligno, Tastini si è formato all’Accademia di Belle Arti di Perugia e ha poi collaborato con Beverly Pepper come suo assistente. Questo incontro è stato fondamentale per il suo percorso, aprendogli la via degli Stati Uniti. Arrivato a New York al fianco di Beverly per istallare le quattro “Colonne” a Federal Plaza, decise infatti di rimanere a viverci.

Tornano anche gli Incontri con l’Autore, alle ore 18, presso la Sala del Consiglio del Comune di Todi. È firmato Rotary Club Todi, l’appuntamento di domani con Rita Boini, Patrizia Patrizi, Elena Volterrani e Ippolita Degli Oddi per la presentazione del nuovo libro Donne di confine e oltre; le letture saranno a cura di Bruna Manzoni.

Al via domani presso il Palazzo del Vignola anche il workshop WHAT’S YOUR nAIM? in collaborazione con Cornelia Dance Company, rivolto a danzatori professionisti, e le due masterclass: Enciclopedia delle emozioni Vol. 4, condotta dal regista, drammaturgo e pedagogo Davide Iodice e Il mestiere della regia. Impulso. Progetto. Passione, in compagnia della regista teatrale Serena Sinigaglia.