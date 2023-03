Todi, “Donne in primo piano” a Valentina Parasecolo

Il riconoscimento istituito dal Comune in occasione della Giornata dell’8 marzo

Il riconoscimento “Donne in primo piano”, istituito dal Comune di Todi in occasione della giornata dell’8 marzo, è stato assegnato per l’edizione 2023 a Valentina Parasecolo, giornalista professionista e coordinatrice dell’ufficio stampa del Parlamento europeo in Italia. Laureata e specializzata in scienze politiche tra Italia e Stati Uniti, prima di assumere l’attuale incarico, la giovane tuderte ha lavorato come autrice e inviata per Rai, La7, Vice e altri.

L’iniziativa istituzionale, promossa dall’assessorato alle pari opportunità guidato da Raffaella Pagliochini in collaborazione con l’assessore alla cultura Alessia Marta, è nato per favorire un momento di riflessione in merito alla condizione lavorativa delle donne italiane e promuovere l’effettiva realizzazione di pari condizioni di accesso al mondo del lavoro e di pari opportunità professionale.

“Riteniamo che il riconoscimento – sottolinea una nota – possa dare un senso concreto alla ricorrenza e alla celebrazione della ricorrenza della giornata internazionale dei diritti delle donne”.

La cerimonia di consegna a Valentina Parasecolo del premio “Donne in primo piano” si svolgerà in concomitanza con la conferenza pubblica “La donna e il volo”, iniziativa promossa congiuntamente da Comune di Todi e sezione locale di FIDAPA-BPW, Federazione Italiana delle Donne nelle Arti, Professioni e Affari, la cui data è in fase di individuazione per consentire la partecipazione del più ampio numero di testimonianze sul tema.