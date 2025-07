Il celebre clarinettista Carbonare a Note d’estate a Todi

Sul palco il primo solista dell’Accademia Santa di Santa Cecilia, musicista prediletto da Abbado

Dopo l’anteprima del 14 giugno con il Gran Duo Italiano, l’undicesima edizione di “Note d’estate” entra nel vivo della programmazione con il concerto inaugurale di lunedì 21 luglio al Teatro Comunale.

L’Orchestra da Camera OIDI – Gioventù Musicale d’Italia presenta un progetto dedicato al clarinetto con uno dei più grandi interpreti a livello internazionale, Alessandro Carbonare, primo clarinetto solista dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, musicista prediletto da Abbado, che si è esibito in tutto il mondo nei più importanti festival e istituzioni concertistiche. In duo con un giovane talento, Giuseppe Federico Paci al corno di bassetto, eseguirà i Konzertstücke op. 113 e 114 di Felix Mendelssohn Bartholdy.

Il programma prevede inoltre alcune famose pagine per orchestra d’archi, la Capriol Suite del britannico Peter Warlok ispirata a danze rinascimentali, le Elegie op. 34 del norvegese Edvard Grieg e la celeberrima Serenata per archi di Edward Elgar contraddistinta da un raffinato lirismo.

Nello stesso mese, mercoledì 30 luglio, è in programma, la giovanissima violinista Mariam Abouzhara, che a soli 16 anni, nel 2024, ha vinto il Concorso Viotti di Vercelli, suonerà nell’Aula Magna del Liceo “Jacopone da Todi” accompagnata al pianoforte dalla madre, la pianista ungherese Nóra Emödy. La musicista diciassettenne sfoggerà il suo virtuosismo eseguendo tre Capricci, i “Palpiti” e le variazioni sul tema di “God save the King” di Nicolò Paganini per poi chiudere il concerto con la “Grosse Sonate” di Robert Schumann.