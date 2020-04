Tesei: “L’Umbria pronta per la fase 2” La Presidente della Regione è intervenuta a Radio Rai 1: “Attrezzati per ripartire”

“Per quanto piccoli ci siamo già attrezzati per ripartire con la fase 2, andando a colmare quel gap delle misure del Governo nazionale dove non arriva la garanzia al 100% per le nostre imprese”.

Così la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei. Intervenuta ieri a ‘Tra poco in edicola’, trasmissione serale di Rai Radio 1. Durante un ‘focus coronavirus’ dedicato proprio all’Umbria, la presidente della Giunta regionale ha ricordato che