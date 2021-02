“Terzo ospedale covid in Umbria: Piano Salvaguardia tolmente disatteso, serve un aggiornamento condiviso”

Così il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Thomas De Luca, che ribadisce

Per De Luca

“il dato drammatico che rappresenta uno dei motivi principali per cui non è stato possibile potenziare le terapie intensive è quello delle assunzioni. In Umbria, come denuncia il sindacato Nursind, il personale infermieristico in trincea nella lotta al Covid non ha ricevuto alcuna indennità da ottobre. L’unico bando in essere per l’assunzione a tempo indeterminato è quello della Usl Umbria 2 ed il personale arriverà forse in estate. Chi lavora in reparti come quelli di terapia intensiva necessita di formazione sul campo, supporto e congrui riconoscimenti. È invece servito il bando della Protezione Civile predisposto dall’ex Governo Conte per far arrivare in Umbria il personale medico necessario a fronteggiare l’emergenza Covid. Nonostante le promesse, il potenziamento degli operatori sanitari è stato irrisorio, tanto che l’ospedale da campo sarebbe ancora al palo per questo motivo. Si è parlato molto di strumentazioni, ma troppo poco di chi quelle strumentazioni è in grado di farle funzionare. Figure professionali che in questo momento sono molto ricercate e contese dalle sanità di tutte le regioni. Molti stanno denunciando quello che sembrerebbe essere un vero e proprio esodo del personale sanitario dalla nostra regione, attratto altrove da contratti più vantaggiosi e prospettive di carriera più solide. Finora abbiamo ascoltato molte promesse, come utilizzare graduatorie e concorsi che ancora non vengono finalizzati. Una grave mancanza a cui ha dovuto porre rimedio il bando dell’ex Governo Conte e i moduli del commissario Arcuri. Ma il Covid – conclude – non aspetta l’inadeguatezza”.