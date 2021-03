Terni: volontarie in campo per portare calore ai neonati ricoverati in terapia intensiva

L’appello di Silvia Guerrieri e Anna Vecchietti è rivolto alle donne che sanno usare l’uncinetto.

Che si metteranno all’opera per realizzare gli orsetti da donare alle famiglie dei bambini ricoverati nel reparto di terapia intensiva neonatale dell’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni.

Un dono che, insieme ad un cappellino di lana, le volontarie consegneranno alle famiglie dei piccoli guerrieri il 17 novembre, in occasione della giornata mondiale della prematurità 2021.

Il progetto “Orsetto del cuore” nasce dalla collaborazione tra #UncinettandoPerLaTin_TR e associazione Bruna Vecchietti.

“Nasce dalla volontà di utilizzare per una buona causa il cotone che apparteneva alla nostra concittadina Noemi Dozzini, appassionata di uncinetto, che mi è stato donato da sua figlia, Patrizia Marinelli e dalla disponibilità dell’associazione Bruna Vecchietti di gestire insieme un gruppo per realizzarli” dice Silvia Guerrieri, che a dicembre 2017 ha fatto nascere il gruppo #UncinettandoPerLaTIN_TR per essere accanto ai piccoli e alle loro famiglie.

“Comprendendo le problematiche della Tin, dove la vita scorre lenta e le emozioni sono intense, desidero portare un po’ di calore e colore. Sono piccoli guerrieri che hanno bisogno di morbide armature” aggiunge Silvia, che da anni realizza cappellini e scarpine di lana all’uncinetto da donare alle famiglie dei neonati ricoverati nel reparto di terapia intensiva.

“La solidarietà non nasce sempre da un’esperienza vissuta in prima persona, a volte nasce perché hai la fortuna di incontrare persone che ti fanno innamorare di alcune realtà. Il pensiero di far sentire il sostegno alle famiglie di questi piccoli, di portare calore nelle loro incubatrici e di riempire di colore il reparto per far sorridere anche il personale medico che con amore si prende cura di loro, mi spinge ad inventare modelli sempre diversi”.