Terni ricorda il primo bombardamento alleato. Presenti tutte le autori civili e militari

Ricorre il 77mo anniversario del primo bombardamento alleato sulla città di Terni. Per non far svanire il ricordo, presso il monumento ai caduti di via Lanzi, si è svolta una cerimonia con autorità civili e militari. Tra loro il sindaco Leonardo Latini e il vice prefetto Andrea Gambassi, che hanno deposto una corona d’alloro. Presenti tra gli altri anche il questore Roberto Massucci e i rappresentanti dell’Anpi.

“Un anniversario – commenta il sindaco Latini – che è un monito per la nostra comunità. Orrore per la guerra, amore per la libertà, compassione per le vittime, orgoglio per la capacità di Terni di reagire alle avversità”.

Centootto in tutto i bombardamenti caduti su Terni durante la Seconda guerra mondiale a partire dalle 10,29 dell’11 agosto 1943, oltre mille le vittime.