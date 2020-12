Terni: nel 2020 sono stati 4500 gli interventi dei Vigili del Fuoco. Il bilancio alla vigilia della festività di Santa Barbara

Sono circa 4.500 gli interventi per soccorso tecnico urgente, di varie tipologie, svolti nel 2020 dai vigili del fuoco del comando provinciale di Terni, impegnati inoltre in numerose attività di protezione civile nell’ambito dell’emergenza pandemica. Il dato è stato diffuso alla vigilia della festività di Santa Barbara, protettrice del Corpo, che anche a Terni verrà celebrata in maniera sobria e contenuta, in osservanza delle normative anti-Covid-19 e delle indicazioni fornite dai vertici nazionali.

E’ previsto infatti solo un rito religioso in forma ristretta, celebrato in duomo dal vescovo, monsignor Giuseppe Piemontese, alla presenza tra gli altri del comandante provinciale dei vigili del fuoco, Giancarlo Cuglietta. Nella sede centrale sarà invece prevista una cerimonia per l’alzabandiera e la deposizione di una corona al monumento ai vigili del fuoco caduti in servizio.