Via libera alle modifiche della legge regionale sul ricostruzione post sisma Media Valle del Tevere. Le modifiche prevedono, tra l’altro, l’allargamento della platea dei beneficiari dei finanziamenti; di inglobare nell’accesso al finanziamento tutto il patrimonio edilizio non ricadente nelle tipologie solo parzialmente considerate in precedenza, con conseguente monitoraggio e stima del patrimonio stesso

Con voto unanime, l’Assemblea legislativa dell’Umbria ha dato il via libera ad una proposta di legge unitaria della Seconda Commissione che apporta modifiche ed integrazioni alla legge regionale ‘3/2013’ concernente ‘Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009’. L’evento calamitoso interessò in particolar modo Spina e la Media Valle del Tevere. Le modifiche legislative prevedono, in sintesi, l’allargamento della platea dei beneficiari dei finanziamenti comprendendo tutte le tipologie di fabbricati ad oggi non considerate nella ricostruzione e quindi rimasti incompleti. L’integrazione proposta consentirebbe sostanzialmente di inglobare nell’accesso al finanziamento tutto il patrimonio edilizio non ricadente nelle tipologie solo parzialmente considerate in precedenza, con conseguente relativo monitoraggio e stima del patrimonio stesso. Nell’illustrazione dell’atto, Valerio MANCINI (presidente Seconda Commissione) ha ricordato che