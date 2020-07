Terni: l’Ospedale aumenta il potenziale diagnostica Covid-19. Il laboratorio di biologia molecolare arriverà ad effettuare 400 test al giorno

All’Ospedale di Terni, è tutto pronto per aumentare l’attività di ricerca e di diagnosi per evitare l’esplosione di nuovi focolai Covid-19. L’Azienda ospedaliera ternana ha fatto sapere, attraverso una nota ufficiale, che il laboratorio di biologia molecolare sarà potenziato fino ad avere un potenziale di 400 test al giorno. Verrà, infatti, raddoppiata la capacità di diagnostica, utile per conoscere la diffusione del virus nella popolazione.

“Andremo ad eseguire – spiega il dottor Augusto Scaccetti, direttore del dipartimento di Diagnostica di laboratorio ed immunotrasfusionale – un numero maggiore di tamponi, che finora si attestavano sui 50-60 al giorno. Solo per la Usl Umbria 2 e per la prefettura in questi giorni arriveremo ad eseguire fino a 100 tamponi quotidiani e in ogni caso, se ce ne fosse la necessità, siamo pronti per aumentare l’attività fino a una capacità di 400 campioni per rispondere alle esigenze sia del territorio sia dell’ospedale. Inoltre la diagnostica molecolare sarà presto integrata con la diagnostica sierologica: in questo caso i prelievi sierologici, effettuati contestualmente ai tamponi, saranno analizzati direttamente dal laboratorio Analisi cliniche diretto dal dottor Alessandro Mariottini”.

Un’attenzione particolare verrà riservata anche alla sorveglianza in ospedale.