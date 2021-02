Terni: l’associazione Bruna Vecchietti porta a casa spesa e farmaci

Anna Vecchietti parla del nuovo servizio garantito dall’associazione Bruna Vecchietti di Terni che da anni sostiene tante famiglie in difficoltà.

Con l’auto acquistata di recente gli autisti Ezio, Efisio, Simona, Amedeo, Anna e Ferruccio, volontari dell’associazione, garantiscono il servizio “Tu chiami, noi arriviamo”.

Consegnano a domicilio la spesa e i farmaci alle famiglie in difficoltà, si occupano del pagamento delle bollette e di dare risposte alle necessità che emergono di volta in volta.

“In realtà dal momento in cui è esplosa l’emergenza covid iniziammo a consegnare la spesa a domicilio ai nostri assistiti con le nostre auto – dice Anna Vecchietti, che con i suoi volontari segue una sessantina di famiglie. In questo anno le richieste sono aumentate e in tanti ci chiedono anche di andare dal loro medico per le prescrizioni dei farmaci o alle poste per pagare le bollette. Il nuovo servizio a domicilio è gratuito per le famiglie in difficoltà. Andando avanti vedremo le richieste che arrivano e le valuteremo volta per volta”.