Terni: apre il “Mercatino dell’imparare ad aiutare”

All’appello dell’associazione Bruna Vecchietti hanno risposto centinaia di volontarie.

Che hanno spedito a Terni più di trecento oggetti natalizi realizzati da sapienti e amorevoli mani di tutta Italia.

I lavori di Natale arrivati nella sede di via Mascio fanno parte del “Mercatino dell’imparare ad aiutare” e il ricavato della loro vendita consentirà all’associazione di continuare a sostenere le oltre 50 famiglie in difficoltà, in gran parte ternane.

“E’ un momento difficile – spiegano Anna Vecchietti e Simona Angeletti – perché non possiamo fare raccolte alimentari, non ci sono bandi per recuperare fondi, non ci sono possibilità di allestire mercatini in giro per la città. Siamo in un periodo in cui la “non normalità” ci costringe ad inventarci l’impossibile per poter raccogliere fondi per l’acquisto di alimenti e quanto altro necessario da destinare a chi è in difficoltà. Soprattutto ora che le richieste di aiuto sono in costante aumento anche a causa della pandemia”.