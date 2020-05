Teatro a domicilio: prosegue l’iniziativa a cura del Teatro di Sacco. Progetto in collaborazione con l’Assessorato alla cultura del Comune di Perugia

Proseguono gli appuntamenti di “Teatro a domicilio: pillole”, un progetto a cura di Teatro di Sacco in collaborazione con l’Associazione Culturale Visualcam, promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Perugia. Sette pillole in streaming con attori protagonisti: Arianna Ancarani, Roberto Biselli, Edoardo Chiabolotti, Caterina Fiocchetti, Francesca Gatto, Fabio Pasquini, Giulia Zeetti che proporranno letture, racconti, testi teatrali che il pubblico potrà godere comodamente dalla propria abitazione. Un modo diverso di fruire del teatro senza rinunciare al teatro. Il prossimo appuntamento in streaming, il quinto dal 22 aprile, si terrà mercoledì 6 maggio come sempre alle ore 12.00 e alle 21.30 (in replica), insieme a Francesca Gatto, interprete di “Dorothy and me” di Dorothy Parker.

Gli appuntamenti successivi saranno, quindi, sabato 9 maggio con Roberto Biselli e “Il Signor Dino, suppongo?”, da I Racconti di Dino Buzzati, e mercoledì 13 maggio con Giulia Zeetti e “La paura” di Giorgio Gaber da L’Attesa di Giorgio Gaber (Teatro Canzone).

I canali per seguire lo streaming sono i seguenti:

FACEBOOK

Cultura Comune di Perugia

Museo civico di Palazzo della Penna

Bio Art Cafè – Palazzo della Penna

Collegarsi a uno dei canali social di Facebook

Il primo post della pagina è fissato in alto, sarà il video da ascoltare

oppure

SITO WEB

Comune di Perugia / Turismo e Cultura