Tagliato il nastro della 38/a edizione della Festa del bosco

E’ iniziata a Montone la 38/a edizione della “Festa del bosco”, che animerà il borgo fino a martedì 1 novembre.

A dare il via alle tante iniziative in programma, oltre al sindaco di Montone Mirco Rinaldi e agli altri amministratori comunali, l’assessore all’Agricoltura della Regione Umbria Roberto Morroni, il senatore Walter Verini, il prefetto di Perugia Armando Gradone.

Taglio del nastro, avvenuto al termine dell’incontro sull’intervento di “Miglioramento e riqualificazione della Macchia del Negrone” che ha aperto anche una riflessione sugli eventi alluvionali dello scorso 15 settembre ed il conseguente stato di emergenza, ha dato il via alla tradizionale Mostra mercato degli artigiani dell’enogastronomia e del saper fare ed alle tante iniziative culturali e di intrattenimento in programma nei quattro giorni.

Caldarroste, funghi, tartufi e gli altri prodotti del bosco affiancheranno ricami certosini, utensili in ferro battuto, suppellettili in legno intarsiato e ceramiche artistiche. Collateralmente alla mostra mercato – riferisce una nota della Provincia – in programma una serie d’iniziative.

“Quest’anno siamo ripartiti con il programma classico della Festa – ha detto Rinaldi – con una serie di iniziative che puntano a coniugare, affianco alla tradizionale mostra mercato delle eccellenze locali, allestita nei vicoli, nelle piazze e nelle vecchie cantine di Montone, la dimensione culturale, l’arte, la musica, l’arte di strada, con l’aspetto paesaggistico e naturalistico del nostro territorio”.