Supermercato Ponte d’Oddi: Caminvest chiarisce la propria posizione. La società proprietaria dell’immobile ribadisce la massima disponibilità a mantenere e valorizzare il supermercato

L’annuncio della chiusura, a partire da domenica 11 ottobre, del supermercato Gala del quartiere Ponte D’Oddi e l’acceso dibattito, non privo di speculazioni, che questo ha suscitato spingono la società titolare dell’immobile, la Caminvest Srl, a intervenire nel merito della questione per chiarire alcuni aspetti e soprattutto per manifestare la propria posizione e le proprie intenzioni in merito al futuro della struttura.

In particolare Caminvest srl fa sapere di avere ormai da tempo comunicato a L’Abbondanza Srl, società che gestisce i punti vendita Gala, la propria disponibilità a condividere e portare avanti un progetto di riqualificazione dell’edificio, con l’obiettivo di ampliarlo e di adeguarlo alle più attuali esigenze di un supermercato. A questo proposito è stato anche recentemente depositato, presso i competenti uffici comunali, un progetto di ampliamento della struttura, con richiesta di parere preventivo. Allo stesso tempo è stato più volte richiesto all’Abbondanza di manifestare il proprio interesse sul progetto, ma al momento non si è ricevuto nessun riscontro in merito.

Da parte di Caminvest si ribadisce quindi la piena disponibilità a intervenire sull’immobile per far sì che possa far fronte in modo più adeguato ai bisogni del quartiere di Ponte D’Oddi per il quale rappresenta un fondamentale punto di riferimento. La società chiarisce dunque di voler mantenere in quei locali lo stesso tipo di attività commerciale fino ad oggi presente.

Caminvest ha anche commissionato delle ricerche di mercato che hanno confermato come un supermercato in quella posizione sia funzionale e strategico e come, in seguito a un’adeguata opera di ampliamento, possa portare al raggiungimento di ottimi livelli di redditività.

Per quanto riguarda l’adiacente farmacia comunale AFAS, Caminvest sottolinea come essa costituisca non solo un indispensabile presidio a servizio del quartiere, ma anche un fondamentale elemento di sinergia con il supermercato. La società ringrazia inoltre l’azienda AFAS e in particolare il presidente Antonio D’Acunto per la vicinanza e il sostegno dimostrati in questa delicata fase.