Successo oltre le aspettative per Montegrillo & Friends

Anche questo quartiere ha risposto alla chiamata del Comune di Perugia. Grande partecipazione e tantissime attività. Le feste di Perugia & friends tornano a settembre

È andata ben oltre le aspettative Montegrillo & friends, terza tappa del programma di feste di quartiere Perugia & Friends promosso dal Comune di Perugia nell’ambito di Perugia Open District. In tanti, infatti, hanno risposto alla chiamata e partecipato alle iniziative che nei tre giorni dello scorso weekend sono state a decine. Come previsto dal format, sono state le associazioni di quartiere e gli stessi cittadini a organizzare le attività del programma e il quartiere di Montegrillo Ponte d’Oddi ha visto il coinvolgimento di tantissime realtà, dagli scout della parrocchia, al Centro anziani, alle associazioni sportive fino a quella di modellismo. “Quello di cui auspichiamo la nascita – ha commentato l’assessore Giottoli durante il momento di riflessione che si è svolto anche in questa occasione – è un’associazione di quartiere che in questa importante realtà cittadina manca. Con Perugia & friends abbiamo pensato di creare delle feste e inserirle in un contesto in cui il Comune interviene solo per dare una mano, definisce la logistica e le autorizzazioni, mentre le associazioni mettono le idee. La ‘chiamata alle armi’ è per i residenti, il format è a supporto della vita dei quartieri”. E Montegrillo ha risposto, come già era avvenuto per Via dei Filosofi e Madonna Alta. Questo terzo appuntamento ha proposto molte attività per bambini, dall’incontro con i pony allo scambio dei giocattoli e le favole a merenda, e poi una pesca di beneficenza, una mostra di modellismo ferroviario, esibizioni di pugilato e di scherma storica, tornei di calcetto e di burraco. Non sono mancati musica, intrattenimento e teatro, arteterapia nel parco e poeti dialettali. “Siamo venuti qua con spirito di servizio – ha commentato il vicesindaco di Perugia Gianluca Tuteri –, c’era poca abitudine da parte degli amministratori di andare in mezzo alla gente per chiedere di cosa ci fosse bisogno, cosa si potesse fare per riportare le persone a vivere l’ambiente esterno. Oggi ci sono mille occasioni per farci stare in casa e spesso si pensa che mandare i figli fuori sia sempre pericoloso, questo è sbagliato. Noi siamo animali sociali, ci fa bene stare insieme, ma non coltiviamo più lo stare insieme. Queste che non diamo sono occasioni per fare incontrare le persone”. Alla tavola rotonda, e poi anche alla cena di quartiere che ha registrato circa 150 presenze, hanno partecipato, tra gli altri, padre Angelo, parroco di Montegrillo Ponte d’Oddi, Enrico Biagioli del Masci Perugia 2, Fabiola Dessì, presidente dell’Oratorio Astrolabio della parrocchia. Tra gli organizzatori e animatori della festa, storici residenti del quartiere come Fausto Pelliccia e Roberta Cecchetti, presidente del Centro anziani che ha coordinato la cena sociale. Protagonista della festa anche Alvaro Radicchi, residente ultraottantenne che ha fatto una performance spettacolare citando a memoria il V canto dell’Inferno della Divina Commedia.

Montegrillo & Friends ha anche lasciato un segno permanente nel quartiere perché, nel corso della manifestazione, il collettivo artistico ‘FU.BO. Club’ ha realizzato un murales dedicato a Enrico de Nicola, primo presidente della Repubblica italiana, sul muro della via che porta il suo nome. Si tratta del primo di una serie di murales pensati per la valorizzazione di personaggi storici che hanno dato il nome alle vie del quartiere che sta realizzando il collettivo costituito da artisti locali attivi sul territorio da diverso tempo in svariati campi, ma principalmente arte visiva, urban e street art.

Dopo la pausa di agosto, le feste di Perugia & friends ripartono con Elce & friends dal 2 al 4 agosto.