Stefania Proietti presidente Provincia Perugia: congratulazioni da Italia Viva

(AVInews) – Perugia, 19 dic. – “Congratulazioni” da parte di Italia Viva alla neo eletta Presidente della Provincia di Perugia, Stefania Proietti, sindaca di Assisi.

“Un impegno importante e gravoso – afferma la Dirigente nazionale Italia Viva Emanuela Viva – per interpretare l’attività di un Ente che sempre più si dimostra presente e di supporto ai comuni. L’importante afflusso di risorse che potranno essere gestite anche dalle province dovrà sicuramente consentire a questi enti, che oggi sono di secondo livello, di poter svolgere un ruolo da protagonista e non da semplice comprimario in questa fase di ripresa economica che va colta nel suo importante significato per rilanciare gli investimenti infrastrutturali del territorio perugino”.