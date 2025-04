Manovra: oggi incontro tra Regione Umbria e associazioni di categoria

(aun) – Perugia 3 apr. 025 – Con l’obiettivo di adottare una manovra fiscale le cui misure siano il più possibile condivise con gli attori sociali ed economici del territorio, la Regione Umbria prosegue la fase di partecipazione.

Dopo l’incontro di ieri con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, nel pomeriggio di oggi nella sede della Giunta regionale di Palazzo Donini, a Perugia, si è tenuto un incontro con le associazioni di categoria che hanno espresso le loro valutazioni sulle misure fiscali proposte che, secondo il loro parere, necessariamente non possono comportare un carico eccessivo per le imprese e le famiglie, evidenziando l’importanza di prevedere al contempo interventi mirati a favorire la crescita economica e la competitività del sistema produttivo umbro.

La Giunta regionale ha rinnovato la disponibilità all’ascolto e a proseguire il confronto per arrivare a una definizione finale della manovra il più possibile condivisa e il più possibile equa con la possibilità di una riduzione del carico fiscale se si dovesse raggiungere l’equilibrio tramite la revisione della spesa e le riforme.

Nel corso dell’incontro è stato sottolineato come il dialogo con le parti sociali e le associazioni di categoria rappresenti un elemento imprescindibile per l’elaborazione di una manovra equilibrata e in linea con le esigenze del territorio e che il proseguimento su questa linea possa garantire il raggiungimento di risultati concreti per l’Umbria.