Terni: cocaina nascosta nel camino, 61enne arrestato dai Carabinieri

Martedì scorso, i Carabinieri della Stazione di Terni hanno tratto in arresto un 61enne ternano, gravato da precedenti specifici ed attualmente affidato in prova ai servizi sociali, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Partendo dalla segnalazione giunta all’Arma da un privato cittadino, nei giorni scorsi i militari si sono appostati nei pressi della casa dell’uomo, in pieno centro storico: avuta la conferma di un insolito via vai di persone, martedì mattina i Carabinieri hanno eseguito un controllo all’interno dell’abitazione, procedendo alla relativa perquisizione, nel corso della quale sono state rinvenute sei bustine già confezionate contenenti cocaina, per un peso complessivo di circa 9 grammi, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi, il tutto posto in sequestro. Le bustine erano state occultate in vario modo: tre all’interno del camino della cucina, una in un secchio dell’immondizia, un’altra nel vano portaoggetti del veicolo in uso all’uomo ed una già preparata per l’uso in un piatto posizionato su un tavolino. Per il 61enne è così scattato l’arresto in flagranza e la sottoposizione ai domiciliari in attesa del rito direttissimo, svoltosi ieri, all’esito del quale il Giudice ha convalidato il provvedimento; dopo l’udienza l’uomo è stato associato alla Casa Circondariale del capoluogo a seguito della revoca della misura alternativa a cui era sottoposto.

Il procedimento è pendente in fase di indagini preliminari e sino ad eventuale condanna irrevocabile l’indagato deve ritenersi innocente.