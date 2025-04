A Montefalco la mostra diffusa “Graffiti dell’Umbria”

Il Complesso museale di San Francesco svela le meraviglie dei “Graffiti dell’Umbria”, scritture spontanee medievali e moderne dall’VIII al XVII secolo di varia provenienza.

Arriva al Complesso Museale di Montefalco la mostra diffusa “Graffiti dell’Umbria. Scritture spontanee medievali e moderne”, che promuove la conoscenza, il recupero e la valorizzazione di una fonte storica poco conosciuta, i graffiti di epoca medioevale e moderna presenti nel territorio umbro. La mostra tematica ha avuto già sede in prestigiose sedi nei Comuni di Foligno, Perugia, Collazzone, Vallo di Nera, Nocera Umbra e Trevi. Espone graffiti umbri dall’VIII al XVII secolo di varia provenienza, con fotoriproduzione, trascrizione, traduzione, descrizione e indicazione del luogo.

La mostra, frutto di un progetto della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria, è promossa dall’ERC ADG Project Graff-IT, Writing on the Margins. Graffiti in Italy, 7th to 16th centuries (https://graffitproject.eu/) e dal Comune di Montefalco, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e in collaborazione con l’Università per Stranieri di Perugia, l’Università degli Studi G. D’Annunzio di Chieti-Pescara e Maggioli Cultura e Turismo.

La mostra a Montefalco sarà inaugurata domenica 13 aprile alle ore 17. Interverranno: il Sindaco Alfredo Gentili, l’Assessore alla cultura Daniele Morici, il curatore Pier Paolo Trevisi, il prof. Carlo Tedeschi (Principal Investigator del progetto Graff-IT), il ricercatore Simone Allegria e lo storico Romano Cordella. Seguirà la visita alla mostra.

“Graffiti dell’Umbria” sarà visitabile fino al 15 giugno 2025.

«La mostra “Graffiti dell’Umbria” – sottolinea Daniele Morici, Vicesindaco e Assessore alla cultura del Comune di Montefalco – consente di esplorare un sostrato di informazioni fino ad oggi poco conosciuto, sia dagli esperti che dagli appassionati d’arte. I graffiti, impressi dalla mano di anonimi e viandanti sui dipinti e le pareti di edifici di culto o di altra natura, richiamano l’immaginario di uomini e donne del passato, rivelandosi una fonte d’eccezionale freschezza, capace di proiettare il fruitore odierno oltre la cosiddetta storia ufficiale e ricostruire il vissuto, anche psicologico, di chi ci ha preceduti. Un appuntamento imperdibile, per chiunque voglia sondare l’inesauribile ricchezza racchiusa nel nostro patrimonio storico e culturale».

Per informazioni: Museo di Montefalco tel. 0742 379598 – museomontefalco@gmail.com

www.mostragraffiti.it