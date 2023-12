“Sopralluogo ARPAL, Direttrice assente e disservizi”

Così il consigliere regionale Pd, Tommaso Bori, durante un sopralluogo nella sede di ARPAL, sottolineando come abbia provato

“in prima persona l’operazione, attestato che il nuovo portale utilizzato dall’Agenzia non è funzionale e restituisce moduli con informazioni incomplete e parziali, costringendo gli operatori a correggerle manualmente. Quello che ho certificato oggi – spiega Bori – è la certezza ulteriore di quello che denunciamo da tempo, vale a dire i disservizi che si verificano ad Arpal in seguito a scelte intraprese senza criterio. Disservizi di fronte ai quali la Direttrice risulta essere sempre più spesso assente, come oggi e per tutta la settimana, o comunque latitante dalla risoluzione dei problemi. Il sistema in questione, deliberato con la determinazione direttoriale numero 1247 del 21 ottobre 2002 – ricorda il consigliere Dem – è costato oltre 1 milione di euro e, a distanza di un anno dall’affidamento, non è stato ancora implementato e validato totalmente. Nonostante le rassicurazioni ricevute lo scorso luglio dalla Giunta regionale, a seguito di una nostra interrogazione, riscontriamo con tutta evidenza che questa scelta non ha comportato alcun miglioramento rispetto alla sistematizzazione delle banche dati a disposizione, né tanto meno rispetto alla compatibilità con i Centri per l’impiego e con il sistema nazionale. Riteniamo inaccettabile – conclude il consigliere dem – che in questi giorni decine di disoccupati siano costretti a subire questo tipo di disagio, in un contesto di ricerca di attività lavorative, che risulta essere non di certo facile e immediata”.