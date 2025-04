Solidarietà Uil Fpl Umbria ad agenti Polizia Locale aggrediti in servizio

La UIL FPL esprime massima vicinanza e solidarietà ai due agenti della Polizia Locale di Foligno, aggrediti mentre stavano svolgendo il proprio dovere in Corso Cavour. A loro va il nostro pensiero e il nostro sostegno.

L’episodio è solo l’ultimo di una lunga serie: chi lavora nei servizi pubblici è sempre più spesso bersaglio di aggressioni, insulti, minacce. È inaccettabile – scrive il Segretario Territoriale UILFPL Umbria Andrea Russo – che un lavoratore debba temere per la propria incolumità semplicemente perché svolge con responsabilità il proprio servizio.

Chi opera in prima linea, chi garantisce sicurezza, assistenza, servizi, ha diritto al rispetto. Sempre.

Non si tratta, purtroppo, di un fatto isolato, ma di un problema sistemico, che va affrontato con serietà:

•⁠ ⁠servono regole chiare e sanzioni efficaci;

•⁠ ⁠serve un patto sociale, per ridare autorevolezza e sicurezza a chi ogni giorno lavora per la collettività;

•⁠ ⁠servono formazione, prevenzione, supporto psicologico e legale per chi è esposto a rischi e tensioni crescenti.

Difendere chi lavora non è solo un dovere morale: è la condizione per tutelare i servizi pubblici e il diritto dei cittadini a riceverli in condizioni di legalità e civiltà.

La UIL FPL continuerà a stare accanto ai lavoratori, a denunciare ogni episodio di violenza e a chiedere misure concrete per garantire sicurezza, dignità e rispetto a chi serve la collettività ogni giorno.