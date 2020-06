Sigillo: un contributo per aiutare a pagare l’affitto a famiglie in difficoltà. C’è tempo fino al 9 luglio

Un contributo per il pagamento dell’affitto sul libero mercato per chi si trova in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus. È stato infatti approvato dal Comune di Sigillo il bando per l’assegnazione di contributi riferiti all’anno 2020 previsti dal Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione istituito ai sensi dell’art. 11 della Legge 09/12/1998 n. 431. Con questa misura l’Amministrazione Comunale vuole andare incontro alle famiglie che l’emergenza ha messo maggiormente in crisi. L’intenzione è anche quella di evitare il prodursi di procedimenti di sfratto per morosità da parte dei proprietari, con uno sforzo di attenzione verso categorie di persone potenzialmente impoverite. Un aiuto concreto per alleviare il peso di una situazione in cui possono venirsi a trovare diversi cittadini di Sigillo. Tra i requisiti la non titolarità del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio, il non essere titolare di contributi per l’autonoma sistemazione concessi a seguito di eventi sismici o altri contributi pubblici concessi a integrazione del canone di affitto, oltre ovviamente ai limiti relativi ai redditi percepiti nell’anno 2018 (quindi va presentata la dichiarazione del 2019).

Il contributo verrà erogato secondo le modalità definite dalla Regione dell’Umbria, non appena i fondi regionali saranno trasferiti nella disponibilità del Comune e non potrà essere superiore a 3098,74 euro.

Per partecipare all’assegnazione del contributo bisogna compilare una domanda da redigersi utilizzando il modello allegato al bando e inviarla entro e non oltre le 12 del 09 luglio 2020. È possibile farsi assistere o chiedere consigli per la compilazione della domanda telefonando al numero 0759178709 il lunedì dalle 9 alle 12 e il mercoledì dalle 15.30 alle 17.30 Comunque, qualsiasi altra informazione è possibile reperirla sul sito del Comune di Sigillo www.comune.sigillo.pg.it.