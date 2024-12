Segnalato titolare di autoscuola nell’Eugubino: false attestazioni e irregolarità

Nell’ambito delle competenze della Specialità, la Sezione Polizia Stradale di Perugia ha condotto una serie di controlli agli esercizi connessi alla circolazione stradale, ed in particolare alle autoscuole, focalizzando i medesimi nella parte nord della provincia.

È evidente come le migliori condizioni di sicurezza della circolazione ed il rispetto delle norme di comportamento, inscindibilmente connessi con la salvaguardia dell’incolumità degli utenti, non possano prescindere dall’attenta formazione dei conducenti, con particolare riguardo a quelli professionali.

Attesa la rilevanza e la delicatezza della materia, nonché la già rimarcata pericolosità per la circolazione stradale, e di conseguenza per la pubblica incolumità, rappresentata da coloro che conseguono illecitamente ogni titolo di guida ovvero senza le necessarie abilità e capacità, si ritiene utile portare a conoscenza dell’opinione pubblica che personale della Squadra di Polizia Giudiziaria di quest’Ufficio, all’esito di ispezioni effettuate durante lo svolgimento dei corsi di qualificazione dei conducenti professionali, necessari al rilascio della carta di qualificazione del conducente (cd. CQC), ha riscontrato irregolarità in alcune autoscuole.

In particolare, dopo aver acquisito, come da disposizioni interne e grazie allo stretto e continuo contatto collaborativo con il personale del locale Ufficio Motorizzazione Civile, i programmi nonché i calendari pubblicati dalle autoscuole della provincia riguardanti i corsi in esame, e al fine di verificarne le corrette modalità di somministrazione anche alla luce di altri casi segnalati sul territorio nazionale, è emerso che in taluni casi non si procedeva secondo le modalità prescritte.

In un episodio specifico, il titolare di un’autoscuola ometteva di coinvolgere professionisti per alcune materie, sebbene le ore di lezione risultassero falsamente riportate negli appositi registri, le cui attestazioni venivano poi trasmesse all’Organo competente – Ufficio Motorizzazione Civile di Perugia – per certificare il regolare svolgimento del corso e autorizzare il rilascio degli attestati, indispensabili per lo svolgimento di attività professionali a bordo di veicoli adibiti al trasporto di merci e/o passeggeri.

Nello specifico, sono stati deferiti alla competente Autorità Giudiziaria il titolare e il responsabile del corso di un’autoscuola di Gubbio per i reati di falso e induzione in errore, ex artt. 48, 110, 479 e art. 484 del codice penale.

Sono state altresì segnalate all’Organo competente – Ufficio Motorizzazione Civile di Perugia – ulteriori irregolarità di carattere tecnico/disciplinare a carico di altre autoscuole della medesima zona, quali inadempienze riguardanti i registri d’iscrizione e di frequenza relativi ai corsi in questione.

Perugia 14 dicembre 2024