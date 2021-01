Scuola, Trasimeno e Corciano, prosegue il concorso “Fuori e dentro di me”

C’è tempo fino al prossimo 8 febbraio per partecipare al concorso letterario “Fuori e dentro di me”. Per l’edizione del decennale il premio allarga gli orizzonti e include anche il comune di Corciano.

Il premio, riservato come ogni anno agli alunni della Scuola Secondaria di primo grado del Trasimeno, è promosso dai Comuni di Panicale e Piegaro, in collaborazione con SistemaMuseo, nell’ambito delle attività di valorizzazione della Biblioteca Intercomunale Ulisse. Ed intende incentivare la diffusione dell’arte della scrittura e incoraggiare i giovani autori nella elaborazione di un’opera originale.

È l’invito che la responsabile della Biblioteca Intercomunale Ulisse Cinzia Biani rivolge ai giovani partecipanti. Giovani ai quali si propone di cogliere questo difficile momento storico condizionato dalla pandemia

“come una grande opportunità per tirare fuori da se stessi ciò che si prova, cosa ci turba, come si sta vivendo e pensando questa esistenza in ristrettezze. Crediamo che possiate ricostruire una base umana solida da cui ripartire in questo tempo “strano” che ci ha sottratto tanto, ma che dobbiamo cogliere come un’occasione per l’ascolto di sé e dell’altro. Vi invitiamo a partecipare numerosi e a cimentarvi con l’arte della scrittura poiché il viaggio interiore che con essa intraprenderete vi condurrà a scoperte inaspettate”.