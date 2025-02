Scippo in pieno giorno a Perugia: arrestato un 35enne grazie all’intervento della Polizia Locale

Nel pomeriggio di domenica, una pattuglia della polizia locale, mentre percorreva viale Pellini nei pressi del parcheggio Saba, ha notato alcuni ragazzi che correvano in direzione della Galleria Kennedy, inseguendo un soggetto che aveva appena scippato una signora della propria borsa. Gli agenti si sono immediatamente diretti verso via Checchi, cercando di intercettarlo in fondo alle scale che collegano via Pellini a via della Cupa, vicino alla stazione del Minimetrò.

Lo scippatore, braccato dagli agenti, ha lasciato cadere la borsa e, esausto, è crollato a terra. La borsa, ancora intatta, è stata prontamente restituita alla signora di 83 anni, vittima del furto, che stava aspettando il marito che stava uscendo dal parcheggio con la propria auto.

Il soggetto, un uomo di origine tunisina di 35 anni, è stato fotosegnalato e arrestato. Risulta essere già condannato per otto volte per reati di rapina, furto e ricettazione, ed è gravato da un provvedimento di espulsione non eseguito.

Questa mattina, l’arresto è stato convalidato e il soggetto è stato posto agli arresti domiciliari a Nocera Umbra, dove risiede.

Il marito della signora derubata ha voluto esprimere la propria gratitudine, tramite il Comandante della Polizia Locale, sia ai ragazzi presenti sul posto che hanno prontamente intervenuto, sia alla pattuglia della polizia locale che ha assicurato il colpevole alla giustizia e restituito la borsa alla legittima proprietaria.