Perugia: 41enne arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti e denunciato per maltrattamenti in famiglia 

I Carabinieri della Compagnia di Perugia hanno arrestato in flagranza di reato un 41enne, di origini tunisine, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento è scaturito da una segnalazione di lite in famiglia, alla presenza di un minore, pervenuta al Numero Unico di Emergenza – NUE – 112, per cui i militari della Sezione Radiomobile, insieme ai colleghi della Stazione di Ponte San Giovanni e dell’Aliquota Primo Intervento (API), hanno accertato che il 41enne, per futili motivi, aveva minacciato con un coltello la compagna 32enne, di origini romene, alla presenza del figlio di tre anni.

Nel corso degli accertamenti che ne sono conseguiti, per ricostruire la dinamica dell’evento e stabilirne i motivi a fondamento, i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione domiciliare, rinvenendo circa 110 grammi di hashish, per cui l’interessato, con precedenti specifici, è stato dichiarato in stato di arresto per l’ipotesi di reato anzidetta.

Allo stesso tempo, l’interessato, dopo essere stato prontamente bloccato dagli operanti nel momento in cui sono sopraggiunti, per avervi opposto viva resistenza, è stato anche deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia per i reati di maltrattamenti in famiglia, minaccia aggravata e resistenza a un pubblico ufficiale.

L’arresto dei Carabinieri è stato convalidato dal GIP del Tribunale di Perugia, il quale ha disposto per l’uomo la custodia cautelare in carcere.