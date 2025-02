Sanremo, un piegarese sul palco dell’Ariston

L’Amministrazione comunale “tifa” per Shablo, musicista e produttore di talento da anni residente a Pietrafitta

Quest’anno il capoluogo della Valnestore avrà una ragione in più per seguire il Festival della canzone italiana. Tra i cantanti che si contenderanno il 75° Festival di Sanremo c’è infatti anche Shablo, figura poliedrica, da anni residente con la compagna a Pietrafitta.

Alla vigilia della kermesse, all’italo-argentino che ha scelto l’Umbria come sua terra d’adozione, arriva l’in bocca al lupo dell’Amministrazione comunale di Piegaro.

“La nostra comunità – dichiara il sindaco Roberto Ferricelli – è fiera di esprimere questo talento, tra i personaggi più significativi del panorama musicale italiano attuale, sia nelle vesti di musicista che soprattutto di produttore e talent scout”. Negli anni Shablo (all’anagrafe Pablo Miguel Lombroni Capalbo, 44 anni) ha infatti dimostrato di essere capace di innovare il mercato attraverso tanta ricerca e creatività.

Sono umbre le radici dell’artista, i cui nonni originari di Città della Pieve, sono poi emigrati in Argentina. E in Umbria ha scelto di tornare, non solo per vivere, ma anche in parte per sviluppare i suoi progetti artistici. “Auguriamo a lui e ai suoi compagni di viaggio (Gué, Joshua e Tormento) – prosegue Ferricelli – di essere apprezzati dal pubblico dell’Ariston e di trarre da questa esperienza le migliori soddisfazioni professionali. Piegaro gli sarà vicina e tiferà sicuramente per loro”.