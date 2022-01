San Giustino: buoni spesa e contributo per le utenze domestiche per 138 famiglie

Saranno consegnati nei prossimi giorni nel territorio di San Giustino i sostegni economici alle famiglie e alle persone in difficoltà, a seguito del protrarsi della situazione pandemica.

I contributi fanno riferimento ai bandi realizzati dal Comune a sostegno delle famiglie per il pagamento delle utenze domestiche luce e gas e per l’erogazione dei buoni spesa utilizzabili nei negozi che hanno aderito al bando.

Al primo avviso, quello relativo al sostegno per il pagamento delle utenze domestiche, sono pervenute 74 domande delle quali 64 hanno rispettato tutti i requisiti per accedere al contributo, mentre per i buoni spesa alimentari le domande che accedono al contributo sono 74 a fronte di 86 presentate.

Le domande valutate e accettate dai Servizi Sociali sono state complessivamente 138, per un contributo erogato di oltre 51 mila euro.

“Si tratta di sostegni, al pari del contributo per la detrazione della TARI effettuato in estate, che rientrano in una serie di misure realizzate, in via prioritaria, per dare un immediato ristoro alle famiglie che hanno visto peggiorare la propria situazione economica e sociale a causa del Covid-19. Nel 2021 – continua Guerrieri – le richieste di accesso a sostegni economici sono state in numero molto inferiore rispetto al primo anno pandemico. Questo, però, non significa che non esistono situazioni di difficoltà nel nostro territorio e che non ci sono rischi di marginalità e di nuove fragilità sociali. I nuovi aumenti già annunciati di luce e gas, così come le incertezze legate alla pandemia, dimostrano che anche nel 2022 non si potrà venir meno nel garantire sostegni a chi non riesce a far fronte alle esigenze di tutti i giorni”.