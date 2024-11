Rush finale per Noi Moderati in Umbria, tutti i big in campo

Fino al 14 novembre saranno in Umbria per sostenere la Lista Noi Moderati – Civici per l’Umbria

(AVInews) – Perugia, 6 nov. – “Rush finale per Noi Moderati Civici per l’Umbria con tutti i big in campo a sostegno della lista e dei suoi candidati che si presentano alle prossime elezioni regionali nello schieramento di centrodestra”. Lo annunciano Luca Briziarelli, responsabile organizzativo per l’Umbria di Noi Moderati, il commissario regionale Gianni Dionigi e i commissari provinciali di Perugia e Terni, rispettivamente Renzo Baldoni e Francesco Meloni Cecconi.

Dopo la nuova visita dell’onorevole Alessandro Colucci martedì 5 novembre, giovedì 7 sarà la volta dell’onorevole Francesco Saverio Romano, già ministro dell’Agricoltura del Governo Berlusconi che visiterà aziende e parteciperà a una serie di incontri nell’Orvietano, a Perugia e nel Medio Tevere. Martedì 12 novembre ci sarà invece un incontro pubblico al Sacro Cuore di Perugia con l’onorevole Mara Carfagna, già Ministro ed esponente di spicco del centrodestra a livello nazionale, mentre mercoledì 13 sarà la volta della senatrice Giusy Versace a Foligno e a Terni, entrambi tra le fondatrici di Centro Popolare, il soggetto recentemente costituito che ha aderito a Noi Moderati. Il 13 e il 14 novembre sarà nuovamente in Umbria anche l’onorevole Pino Bicchielli, mentre il 14 sarà la volta di Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati, che, oltre a partecipare al Comizio di chiusura dei Leader del centrodestra, parteciperà a un’iniziativa della lista.