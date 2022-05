Ripartono da Assisi le attività di equiturismo della Fise Umbria

Primo equiraduno regionale al Bosco di san Francesco. Partecipanti anche da fuori regione

La storia, la cultura, la bellezza e i cavalli: gli ingredienti salienti per una giornata da incorniciare e che rendono l’Umbria un’eccellenza nell’equiturismo. Nel fine settimana si è tenuto ad Assisi il primo equiraduno regionale organizzato dalla Federazione italiana sport equestri (Fise) dell’Umbria, dal titolo A cavallo con Francesco, che ha portato moltissimi amici e binomi, anche da altre regioni, in massima sicurezza, su un percorso studiato appositamente per stupire e donare quel qualcosa in più di una semplice passeggiata. Equituristi, amazzoni e cavalieri hanno regalato sorrisi con i loro cavalli e anche con un mulo addestrato perfettamente ai trekking, regalandosi pure un primato: la prima volta di gruppi a cavallo all’interno del Bosco di san Francesco ad Assisi. Laura Cucchia, responsabile del Fai e direttrice del Bosco di san Francesco, ha infatti creduto in questo primo progetto della Fise Umbria aprendo così le porte di questo luogo ameno e magnifico.

“Il turismo a cavallo – commentano da Fise Umbria – vince e lo fa con i suoi semplici e immediati momenti di aggregazione, passione, emozioni vissute dall’alto di un cavallo in un territorio che è unico già di per sé. Turismo e cavalli che non si possono separare da esperienze visive e anche esperienze spirituali. Turismo e cavalli che si coniugano con altre esperienze, molto più terrene, come la buona cucina e l’enogastronomia”.

La passeggiata, che sé aperta alla presenza del presidente del Coni Umbria Domenica Ignozza, si è conclusa con il Gran Premio del Csio 4 stelle di salto ostacoli Sagrantino Tour a Montefalco.

“Quale miglior viatico – ha sottolineato – se non il cavallo per vivere un aspetto naturale delle nostre bellezze naturalistiche umbre per fare sport”.

Altri appuntamenti sono già a calendario per il dipartimento Equiturismo/Mdl progettati dalla Asd Wei Working Equitation Italy, e cresce l’attesa per la manifestazione di giugno in occasione della Feste delle Gaite a Bevagna.

Notevole il supporto e la disponibilità dell’amministrazione comunale e, in prima persona del sindaco di Assisi Stefania Proietti, che ha dimostrato come Stato e Federazione, amministratori e organizzazioni possano collaborare e interagire proficuamente per la promozione del territorio.