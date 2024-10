Al “Chico Mendez” di Perugia si parla di legalità e sostenibilità

Al Chico Mendez l’evento “Sostenibilità e legalità: il futuro dell’agricoltura etica”, a Perugia martedì 22 ottobre dalle ore 16

Promuovere i valori di legalità, solidarietà e giustizia sociale tra i giovani: è questo l’obiettivo dell’incontro con Francesco Paolo Citarda, presidente del Consorzio Libera Terra Mediterraneo, sul tema “Sostenibilità e legalità: il futuro dell’agricoltura etica”, in programma a Perugia martedì 22 ottobre (con inizio alle ore 16) presso l’ecomodulo del parco “Chico Mendez”. L’iniziativa è organizzata da COOP Centro Italia, in collaborazione con l’Associazione Natura Urbana, presieduta da Lorenzo Salvi, che gestisce il parco, ubicato tra Madonna Alta e Pian di Massiano, con finalità di aggregazione e attenzione alla legalità.

Giova ricordare che Libera Terra gestisce beni confiscati alle mafie trasformandoli in cooperative sociali sostenibili, e l’appuntamento, moderato dal giornalista Marco Pareti, rappresenta un’occasione per testimoniare ai cittadini il valore della riconversione di beni in precedenza legati a situazioni criminose. Questi temi saranno trattati anche nella mattinata del 23 ottobre, in incontri presso il Liceo Scientifico “Galeazzo Alessi” e l’IIS “Cavour-Marconi-Pascal”, dove Citarda interverrà di fronte a diverse classi.