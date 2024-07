Raccolti quasi 8mila euro a “Risate a cielo aperto”

L’iniziativa di solidarietà è stata organizzata da Smile at Life in collaborazione con la Pro Loco Brufa e con il patrocinio del Comune di Torgiano. Il ricavato andrà per l’acquisto di un defibrillatore per la Croce Rossa Italiana, sezione Torgiano – Deruta

Torgiano, 2 luglio 2024 – Ammonta a 7.700 euro la cifra donata alla Croce Rossa Italiana, sezione Torgiano – Deruta, per l’acquisto di un defibrillatore di ultima generazione del valore di circa 10mila euro. La somma raccolta è il frutto di “Risate a cielo aperto”, la serata di beneficenza, che si è tenuta con successo venerdì scorso presso il parco delle Sculture di Brufa di Torgiano, organizzata da Smile at Life – un comitato fondato da Alessandro Rapuan, Rodolfo Laura, Pamela Agneletti e Luca Panichi per organizzare eventi e spettacoli di beneficenza – in collaborazione con la Pro Loco Brufa e con il patrocinio del Comune di Torgiano.

Circa 400 le persone intervenute per fare quattro risate in compagnia del “prestigiattore” Andrea Paris, del ventriloquo Nicola Pesaresi, di Luca Pellegrini dei 7 Cervelli accompagnato dal cantante Renoir Bellucci, di Zio Command e del cantante, imitatore e presentatore Antonio Mezzancella. Dopo la prima parte della serata, presentata da Federica Bardani, il comitato organizzatore ha donato l’assegno con la cifra raccolta a Nazzareno Platani, presidente della Croce Rossa Italiana sezione Torgiano – Deruta. A chiusura il dj set di Simone Mone.