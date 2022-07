Provincia di Terni, Paolo Ricciarelli è il nuovo segretario generale

Ha preso servizio ieri grazie alla convenzione con il Comune di Foligno

Il dott. Paolo Ricciarelli è da ieri il nuovo segretario generale della Provincia di Terni. Attuale segretario del Comune di Foligno, arriva in Provincia in virtù della convenzione stipulata tra le due amministrazioni e va a sostituire il dott. Francesco Grilli. Laureato in legge con idoneità professionale di avvocato, il dott. Ricciarelli ha svolto numerosi incarichi di segretario generale, sia fuori regione che in Umbria, dove ha prestato servizio in alcuni comuni della Valnerina prima di approdare al Comune di Spoleto e quindi a quello di Foligno dove tuttora svolge le funzioni di segretario generale.