Provincia di Terni: firmato oggi il nuovo contratto con il Cnr-Iret

È stato firmato e presentato alla stampa stamattina a Palazzo Bazzani (sala del Consiglio) il nuovo contratto di comodato d’uso di Villa Paolina di Porano fra la Provincia di Terni e il Cnr-Iret. L’accordo prevede il mantenimento della sede dell’istituto nella storica villa di proprietà della Provincia di Terni per una durata di 35 anni e nuovi investimenti da parte del privato. La firma è stata apposta dalla Presidente della Provincia Laura Pernazza, dal Direttore del Cnr Carlo Calfapietra e dai rispettivi tecnici e garantirà la permanenza dell’importante ente di ricerca.

“Con il rinnovo – ha dichiarato la Presidente Pernazza – fughiamo ogni dubbio circa la presenza del Cnr a Porano e nella provincia di Terni. Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto che garantisce continuità dal punto di vista scientifico, culturale ed occupazionale per i circa 50 dipendenti attualmente in forza. Il Cnr – ha aggiunto – proseguirà la sua attività ed anzi implementerà i suoi rapporti con il territorio e con le scuole non solo dell’Orvietano ma dell’intera provincia riconfermando quella collaborazione con le istituzioni che non è mai mancata in tutti questi anni”.