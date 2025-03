Proseguono i lavori all’ospedale di Città di Castello

Visita del nuovo direttore generale Emanuele Ciotti e del sindaco di Città di Castello Luca Secondi per fare il punto della situazione

Proseguono i lavori di potenziamento ed ammodernamento dell’ospedale di Città di Castello. Nei prossimi giorni partiranno quelli che prevedono l’ampliamento dell’Obi (Osservazione breve intensiva) del Pronto soccorso e che interesseranno l’area del preoperatorio e l’Ambulatorio protetto urologico e chirurgico, che saranno spostati in altre sedi provvisorie. Sono in corso, invece, quelli che prevedono l’installazione di una nuova Tac, che potrà essere operativa entro fine maggio e che sarà situata sempre all’interno del Pronto Soccorso. Da fine aprile, infine, comincerà lo smantellamento di parte della Radiologia dove è previsto lo smontaggio e l’installazione di una nuova risonanza magnetica che andrà in aggiunta a quella già utilizzata ed in sostituzione ad un’altra ormai obsoleta.

A verificare il punto dei lavori è stato lo stesso direttore generale dell’Usl Umbria 1, Emanuele Ciotti, in visita questa mattina (venerdì 21 marzo) all’ospedale insieme al sindaco di Città di Castello, Luca Secondi, guidati dal direttore del Presidio ospedaliero dell’Alto Tevere, Silvio Pasqui, che gli ha illustrato lo stato dei lavori.

“Sono rimasto favorevolmente impressionato per i servizi offerti e per la dotazione tecnologica dell’ospedale, presente e futura. Chiediamo scusa agli utenti per i disagi che potrebbero trovare in questi mesi ma sono necessari per potenziare ed ammodernare questa struttura che è uno dei fiori all’occhiello di questa Azienda sanitaria”, ha dichiarato il dottor Emanuele Ciotti.

“La visita del direttore generale della Usl Umbria 1 dottor Emanuele Ciotti questa mattina ha evidenziato l’importanza dell’ospedale di Città di Castello – ha affermato il sindaco Luca Secondi – uno dei quattro Dea di primo livello della regione. Ovviamente il presidio ha la necessità di un potenziamento. Diversi lavori hanno avuto inizio legati al Pnrr e ad altri canali di finanziamento che dovranno poi realizzarsi in tempi rapidi per dare subito una risposta alle esigenze della comunità locale attraverso nuove strumentazioni tecnologiche. Sicuramente da parte mia e dell’amministrazione comunale c’è e ci sarà la massima attenzione, affinché l’ospedale di Città di Castello venga valorizzato non solo a livello strutturale e tecnologico ma soprattutto anche sul piano del potenziamento delle risorse umane e professionalità a tutti i livelli in grado di dare una adeguata e giusta risposta ai cittadini ed utenti. Queste richieste, come avvenuto in passato, non troveranno sconti sempre con la massima attenzione e rispetto che merita la nostra comunità”, ha concluso il sindaco Luca Secondi nel ringraziare il direttore generale Emanuele Ciotti ed augurargli buon lavoro.

Durante la visita, oltre a verificare i nuovi cantieri, sono stati presidiati anche quelli ancora in essere. Sono ancora in corso, infatti, i lavori all’ex reparto di Rianimazione (posto al piano terra), che da 6 posti letto sarà ampliato a 12, e per la realizzazione una nuova Rianimazione di 6 posti letto che sarà posizionata al primo piano, vicino alla sala operatoria. Un intervento che porterà i posti di rianimazione a disposizione dei pazienti da 6 a 18. Nello stesso tempo, sono ancora in fase di realizzazione anche i nuovi 14 posti letto per il reparto terapia di Semintensiva, che sarà situato al quinto piano, e i 4 per il Recovery room (o zona di pre anestesia e risveglio post chirurgico), che saranno inseriti nel vecchio ambulatorio protetto al primo piano.

Tutti gli interventi in corso all’ospedale tifernate sono finanziati attraverso il DL 34/2020 (piano di riorganizzazione emergenza covid-19, potenziamento rete ospedaliera, ai sensi dell’art. 2 decreto legge 19 maggio 2020 n. 34) e il Pnrr (Missione 6, ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, grandi apparecchiature), per un totale di circa 10 milioni di euro.