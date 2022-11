Progetto “Dance Well: ricerca e movimento per Parkinson”

Dal 26 novembre al via al CAOS di Terni

Arriva per la prima volta in Umbria Dance Well – Ricerca e movimento per Parkinson, progetto nato nel 2013 e promosso dal Comune di Bassano del Grappa – attraverso il suo CSC Centro per la Scena Contemporanea, membro di EDN-European Dancehouse Network – con l’intento di promuovere la danza in spazi museali, contesti artistici, rivolto principalmente, ma non esclusivamente, a persone che vivono con il Parkinson. Uno spazio aperto a tutti e a tutte e un’occasione preziosa per vivere in modo rinnovato gli spazi di cultura.

La pratica consiste in lezioni di danza per persone con Parkinson, ampliate anche alle diverse comunità locali (familiari, membri della comunità anziana over 60, cittadini, studenti, richiedenti asilo, danzatori).



Lo spazio artistico è uno degli elementi che distingue Dance Well dalle pratiche tradizionali in sale di danza, palestre o spazi per la riabilitazione in senso stretto; e, per sottolineare con ancora maggiore chiarezza che Dance Well è una pratica artistica, i partecipanti sono chiamati Dance Well dancers. Durante tutto l’anno, le classi sono condotte da diversi insegnanti, liberi di proporre diversi approcci, tecniche e stili, attraverso le loro proposte artistiche, che si concentrano sullo sviluppo delle abilità espressive per la danza. Le dance teacher che guideranno le lezioni sono: Marta Bichisao, Lucia Guarino, Teresa Rospetti ed Emma Tramontana.

Le lezioni si terranno tutti i sabato dalle 10.30 alle 11.30 presso il CAOS di Terni, a partire dal 26 novembre. La partecipazione alle lezioni è gratuita con iscrizione obbligatoria.

Info e iscrizioni: danza@teatrostabile.umbria.it (indicando in oggetto DANCE WELL Terni).

Dance Well – Ricerca e movimento per Parkinson a Terni è un’iniziativa del Teatro Stabile dell’Umbria con il Comune di Bassano del Grappa, in collaborazione Le Macchine Celibi e l’Associazione Parkinson Terni.