Progetto Crescendo laboratori musicali gratuiti da 0 a 17 anni

Laboratori gratuiti di musica per neonati, bambini e ragazzi da zero a 17 anni, ma anche cori di voci bianche e musicoterapia: a Perugia prende il via “CRESCENDO”, un’offerta educativa e culturale rivolta alle famiglie con l’obiettivo di arricchire il percorso di crescita dei più giovani, grazie anche alla collaborazione con enti e associazioni di alto rilievo della città.

Il progetto, vincitore del bando ‘Educare insieme’ del Dipartimento Politiche per la Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato presentato in conferenza stampa alla presenza dell’Assessore Fabrizio Croce presso l’Auditorium Santa Cecilia il 19 Settembre dall’Associazione Culturale Musicittà, coordinatrice generale e gestrice dell’auditorium barocco di Perugia, già promotrice di numerose iniziative culturali cittadine tra le quali le Stagioni Artistiche Vivosòno (giunte alla terza edizione) e il Festival Radicanti (alla seconda edizione).

Già a partire dalla prossima settimana saranno gradualmente attivati sei laboratori musicali differenziati per fascia di età. Il polo principale presso cui si svolgeranno le attività educative è l’Auditorium Santa Cecilia in via Fratti, sede dell’associazione e architettura fin dalle origini vocata all’arte musicale e corale.

Si parte dai più piccoli: i gruppi da 0 a 18 mesi e da 24 a 36 mesi utilizzeranno il metodo “Music Learning Theory di E. Gordon” per avvicinare i bambini al ritmo e alla forma musicale.

Per i bambini da 3 a 5 anni è previsto un percorso di “Propedeutica Musicale” mentre i bambini da 6 a 9 anni potranno sperimentare il coro di voci bianche, mentre le voci giovanili è destinato ai ragazzi da 9 a 17 anni. Infine, sarà attivato un percorso di musicoterapia in collaborazione con ‘Uno in più – Associazione sindrome down’.

Il progetto coinvolgerà oltre 30 esperti in ambito musicale, oltre 8 sedi all’interno della città e auspica di coinvolgere oltre 140 bambini/ragazzi e di accogliere oltre 1000 presenze attraverso 15 concerti dislocati in varie sedi di alto rilievo – tra cui il Teatro Morlacchi, il Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria, Museo Palazzo Baldeschi, Casa Museo Sorbello, Museo della Penna e la Torre degli Sciri – grazie al prezios0 partenariato con gli enti istituzionali e le associazioni che gestiscono le sedi culturali. L’intero progetto sarà monitorato da un’equipe di pedagogisti che osserveranno il percorso delle famiglie coinvolte, raccogliendo le loro aspettative e opinioni, misurando i progressi e i risultati raggiunti nel corso dei mesi.

Per informazioni è possibile scrivere a: associazione.musicitta@gmail.com