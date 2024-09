Ancora una stagione di arrampicata sportiva indoor con la Tacche e Svasi

Da lunedì 23 settembre prenderà il via il trentaduesimo anno di attività per la società presieduta da Carlo Baccarelli. A disposizione degli appassionati più di 70 itinerari di scalata con la corda e più di 30 ‘problemi boulder’ da risolvere

Riparte la stagione sportiva della Tacche e Svasi Climbing Club. La società di arrampicata sportiva aprirà ufficialmente i battenti della palestra di Madonna Alta a Perugia (via Armando Diaz 11/A) lunedì 23 settembre a partire dalle ore 18.30. Si tratta del trentaduesimo anno di attività per una delle realtà più longeve e qualificate del centro Italia, che dispone di una palestra in grado di assecondare le diverse esigenze degli appassionati e di accogliere coloro che vogliono misurarsi per la prima volta con la disciplina.



“C’è sempre grande entusiasmo – dichiara il Presidente Carlo Baccarelli – quando si tratta di riaprire la palestra dopo il periodo estivo e accogliere nuovamente i nostri soci. Abbiamo lavorato per rendere l’offerta sportiva ancora più stimolante, con 70 itinerari di scalata con la corda e più di 40 problemi boulder da risolvere. Una disciplina, quest’ultima, che insieme alla Lead (difficoltà) e la Speed (velocità) beneficia dell’ importante impatto mediatico derivante dal fatto che l’arrampicata sportiva è diventato uno sport olimpico. Ci sarà spazio anche per i ragazzi con la possibilità di prenotare un istruttore personale per lezioni individuali, mentre per i senior verranno organizzati corsi base e avanzati in gruppi. Per ulteriori informazioni: info@taccheesvasi.it – WhatsApp 348.8540163